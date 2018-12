Ο Travis Scott συνεχίζει με εντυπωσιακά video clips την ξενάγηση στο μαγικό και συνάμα μυστήριο κόσμο του «ASTROWORLD».

Ο Travis Scott οπτικοποιεί το τραγούδι «YOSEMITE» από το άλμπουμ «ASTROWORLD», το οποίο μόλις επέστρεψε για τρίτη (μη συνεχόμενη) εβδομάδα στο Νο. 1 του αμερικανικού «Billboard 200».

Ταυτόχρονα, την πρώτη θέση του «Billboard Hot 100» κατέλαβε το πλατινένιο single «SICKO MODE». Το τραγούδι ανανεώθηκε με την προσθήκη του Drake, ενώ κυκλοφόρησε και ένα δεύτερο remix δια χειρός Skrillex.

Το video clip του «YOSEMITE» σκηνοθετεί ο αναγνωρισμένος σκηνοθέτης και φωτογράφος Nabil και εμφανίζεται επίσης ο Gunna, ο οποίος συμμετέχει στο τραγούδι και περιοδεύει μαζί με τον Travis Scott.

Ο Travis Scott συνεχίζει τη μεγαλύτερη περιοδεία που έχει πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία έχει τον τίτλο «Astroworld: Wish You Were Here Tour».

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο 26χρονος ράπερ έδωσε δύο συνεχόμενες, sold out συναυλίες στο «Madison Square Garden» της Νέας Υόρκης. Κατά τη διάρκεια της δεύτερης βραδιάς, μάλιστα, υποδέχθηκε τον Kendrick Lamar για να τραγουδήσουν μαζί το hit single «Goosebumps».

Με την κυκλοφορία του, το «ASTROWORLD» του Travis Scott σημείωσε το δεύτερο καλύτερο ντεμπούτο του έτους και έθεσε το σήκωσε ψηλά τον πήχη επιτυγχάνοντας για το σύνολο της Sony Music το μεγαλύτερο αριθμό streams κατά την πρώτη εβδομάδα διάθεσης (349,43 εκατ. streams παγκοσμίως).

Επίσης, το «ASTROWORLD» πραγματοποίησε στην αγορά των ΗΠΑ τις περισσότερες φυσικές πωλήσεις μέσα σε μία εβδομάδα για τη φετινή χρονιά.