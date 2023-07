Travis Scott: Beyoncé, Drake και The Weeknd συμμετέχουν στο νέο άλμπουμ «Utopia»

Ο Travis Scott μας καλεί στη δική του μουσική «ουτοπία».

Ο Travis Scott κυκλοφορεί το πολυαναμενόμενο τέταρτο άλμπουμ του «Utopia».

Το «Utopia» κυκλοφορεί πέντε χρόνια μετά το «Astroworld» του 2018, το οποίο έκανε ντεμπούτο στο Νο. 1 του Billboard 200 και περιείχε την επιτυχία «Sicko Mode» με τη συμμετοχή του Drake. Το «Sicko Mode» έγινε το πρώτο τραγούδι του Travis Scott που κατέκτησε το No. 1 του Billboard Hot 100 και σήμερα είναι διαμαντένιο στις ΗΠΑ.

Το «Astroworld» ήταν επίσης υποψήφιο για τον τίτλο του Καλύτερου Rap Άλμπουμ στα βραβεία Grammy 2019.

Πέντε χρόνια αργότερα, ο Travis Scott ελπίζει να επαναλάβει ή ακόμα και να ξεπεράσει την επιτυχία του «Astroworld» με το φιλόδοξο άλμπουμ του «Utopia».

Ο Travis Scott ενώνει τις δυνάμεις του στο «Utopia» με μία πληθώρα καταξιωμένων καλλιτεχνών για να δημιουργήσει το απόλυτο rap άλμπουμ του 2023.

Στα 19 τραγούδια του «Utopia» ξεχωρίζει αναμφίβολα η συμμετοχή της Beyoncé στο «Delresto» (Echoes). Επίσης, την παραγωγή του «Modern Jam» υπογράφει ο Guy-Manuel de Homem-Christo των Daft Punk.

Ο Travis Scott συναντά επίσης τους Drake, The Weeknd, SZA, James Blake, Young Thug, Playboi Carti, Kid Cudi, 21 Savage, Westside Gunn, Bad Bunny, Bon Iver, Sampha και πολλούς άλλους.

Μία πρώτη γεύση από τις εντυπωσιακές συνεργασίες του άλμπουμ «Utopia» του Travis Scott δόθηκε πρόσφατα με την κυκλοφορία του lead single «K-POP» με τη συμμετοχή του Bad Bunny και του The Weeknd.

Παράλληλα με το «Utopia», ο Travis Scott συνοδεύει την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ του με την ταινία «Circus Maximus», σε σενάριο και σκηνοθεσία του ίδιου.

Η ταινία αναμένεται να «ταξιδέψει το κοινό σε μια εκθαμβωτική οπτική οδύσσεια σε όλο τον κόσμο, συνυφασμένη με τους ήχους του πολυαναμενόμενου άλμπουμ του “Utopia”», σύμφωνα με τη σχετική περιγραφή.

Ο Travis Scott επρόκειτο επίσης να γιορτάσει την κυκλοφορία του «Utopia» με ένα livestream event από τις Πυραμίδες της Γκίζας στην Αίγυπτο, το οποίο ακυρώθηκε επίσημα από τη Live Nation Middle East λόγω «πολύπλοκων προβλημάτων στην παραγωγή».

Πριν από την κυκλοφορία του «Utopia», ο Travis Scott δημοσίευσε επίσης ένα προς ένα τα πέντε διαφορετικά εξώφυλλα του άλμπουμ που επιμελήθηκαν οι φωτογράφοι Pieter Hugo και Kristina Nagel.

Το άλμπουμ «Utopia» του Travis Scott κυκλοφορεί από την Cactus Jack και την Epic Records / Sony Music.

Βρείτε επίσης το άλμπουμ στο Spotify.

Το tracklist του «Utopia»

1. «Hyaena»

2. «Thank God»

3. «Modern Jam» feat. Teezo Touchdown

4. «My Eyes» feat. Sampha

5. «God’s Country»

6. «Sirens» feat. Swae Lee

7. «Meltdown» feat. Drake

8. «Fe!n» feat. Playboi Carti & Sheck Wes

9. «Delresto (Echoes)» feat. Beyoncé

10. «I Know?»

11. «Topia Twins» feat. Rob49 & 21 Savage

12. «Circus Maximus» feat. The Weeknd

13. «Parasail»

14. «Skitzo» feat. Young Thug

15. «Lost Forever» feat. James Blake & Westside Gunn

16. «Looove» feat. Kid Cudi

17. «KPop» feat. Bad Bunny & The Weeknd

18. «Telekinesis» feat. Future & SZA

19. «Til Further Notice» feat. 21 Savage & James Blake