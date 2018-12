Η υπόσχεση του Travis Scott έγινε πράξη.

Ο Travis Scott τήρησε την υπόσχεσή που είχε δώσει σε μελλοντικούς απόφοιτους Λυκείου.

Ο ράπερ μοίρασε στους μαθητές Λυκείου στο Χιούστον του Τέξας t-shirts που σχεδίασε ο ίδιος, όταν ένας τελειόφοιτος του ζήτησε την άδεια να χρησιμοποιήσει το εξώφυλλο του άλμπουμ του «ASTROWORLD» για τα σχολικά αναμνηστικά που ετοιμάζουν.

Το Σεπτέμβριο, ένας μαθητής του Λυκείου «Eisenhower» έγραψε μέσω Twitter στον 26χρονο ράπερ:

«Μπορείτε παρακαλώ μας παραχωρήσετε άδεια να χρησιμοποιήσουμε το εξώφυλλο για τα t-shirts μας για την αποφοίτηση της τάξης του 2019 στο Λύκειο “Eisenhower” του Χιούστον στο Τέξας;».

Ο Scott απάντησε: «Θα τα σχεδιάσω για εσάς παιδιά και θα σας στείλω σε μία κούτα».

Προς μεγάλη χαρά των μαθητών, ο Travis Scott έστειλε τα ειδικά σχεδιασμένα από τον ίδιο t-shirts, που γράφουν στο πίσω μέρος «Sincerely – Travis Scott».

FLAME ALWAYS DELIVER FOR THE KIDS pic.twitter.com/wMUouOSDoO — TRAVIS SCOTT (@trvisXX) December 17, 2018

Το εξώφυλλο του άλμπουμ είναι έργο του Αμερικανού φωτογράφου, David LaChapelle και απεικονίζει ένα γιγαντιαίο φουσκωτό κεφάλι του Scott ως είσοδο σε ένα πάρκο ψυχαγωγίας με παιδιά, γονείς και εργαζόμενους μπροστά του.

Ένα δεύτερο εξώφυλλο δείχνει την ίδια είσοδο του πάρκου ψυχαγωγίας τη νύχτα, αντικαθιστώντας τα φιλικά προς οικογένειες στιγμιότυπα από θέματα για ενήλικες.

Μπροστά τα μπλουζάκια έχουν το λογότυπο «ASTROWORLD» μαζί με τις λέξεις «Wish you were here» (ο τίτλος της περιοδείας του Scott) και «Seniors Eisenhower High» και στην πλάτη είναι γραμμένο το «2019 enjoy the ride».

Ο Αμερικανός ράπερ και σύντροφος της Kylie Jenner, της οικογένειας Kardashian, κυκλοφόρησε το τρίτο του άλμπουμ «ASTROWORLD» τον Αύγουστο.