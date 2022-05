Travis Scott: Παρουσίασε το ακυκλοφόρητο τραγούδι «Escape Plan» χρησιμοποιώντας drones

Ο Travis Scott παρουσίασε ένα ακυκλοφόρητο τραγούδι κατά τη διάρκεια της εμφάνισης του ως επικεφαλής του φεστιβάλ «Rolling Loud» στο Μαϊάμι το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Ο «La Flame» ξεκίνησε το πρόγραμμα του με ένα νέο τραγούδι με τίτλο «Escape Plan», στο οποίο είχε αναφερθεί μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα πριν ανέβεις στη σκηνή του «Hard Rock Stadium», όπου έλαβε χώρα το φεστιβάλ.

Για να αυξηθεί ακόμα περισσότερο την προσμονή του κοινού για την κυκλοφορία του single, ο Travis Scott συνεργάστηκε με τη διαφημιστική πλατφόρμα MilkMoney για να δημιουργήσει στον ουρανό του Μαϊάμι ένα γιγαντιαίο κώδικα QR που σχηματίστηκε από ένα σμήνος 250 ιπτάμενων drones.

Οι θεατές που σάρωσαν τον κώδικα οδηγήθηκαν σε ένα σύνδεσμο για το pre-save του single, το οποίο δεν έχει ακόμη επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας.

Εκπρόσωποι του Travis Scott δήλωσαν στο «Rolling Stone» ότι ο ράπερ είναι ο πρώτος καλλιτέχνης που προαναγγέλλει την κυκλοφορία νέας μουσικής μέσω αυτού του τύπου τεχνολογίας, όμως δεν αποκάλυψαν το κόστος του έργου και τον αριθμό των θαυμαστών που σάρωσαν τον κώδικα QR.

Τα drones που υψώθηκαν στον ουρανό κατά τη διάρκεια της εμφάνισης του Travis Scott στο «Rolling Loud» σχημάτισαν επίσης το λογότυπο της Cactus Jack Record, της προσωπικής δισκογραφικής εταιρείας του 30χρονου καλλιτέχνη.

Ο συνιδρυτής και ένας από τους Διευθύνοντες Συμβούλους του «Rolling Loud», Tariq Cherif, ανέφερε σε δήλωσε του: «Όλοι γνωρίζουν ότι ο Travis Scott είναι ένας από τους καλύτερους performers στο παιχνίδι, αλλά το Σάββατο το βράδυ το πήγε σε άλλο επίπεδο».

«Είναι πρωτάκουστη η κυκλοφορία νέας μουσικής και η παροχή άμεσης πρόσβασης στο κοινό στο τραγούδι μέσω μίας εγκατάστασης από drones και η MilkMoney και ο Travis το έκαναν να συμβεί», τόνισε.

Ο Travis Scott ανάρτησε στο Twitter ένα απόσπασμα διάρκειας ενός λεπτού από το νέο τραγούδι του «Escape Plan» μαζί με πλάνα από το music video που φαίνεται ότι θα το συνοδεύει.

HMM SOME ONE ASK ME HOW IM STARTING I SAID THIS IS HOW.

WHO CAN REMEMBER THIS BY TONIGHT. pic.twitter.com/Ra76ejg77H

— TRAVIS SCOTT (@trvisXX) July 24, 2021