Ο Travis Scott προωθεί το νέο άλμπουμ του «ASTROWORLD» με μία σειρά από εντελώς ασυνήθιστους τρόπους.

Ο 26χρονος ράπερ έκανε διαθέσιμη μόνο 24 ώρες τη συλλογή προϊόντων που λάνσαρε και ανακοίνωσε τη διοργάνωση του δικού του μουσικού φεστιβάλ, το πρώτο «Astroworld Festival».

Το «ASTROWORLD» πραγματοποίησε επιτυχημένο ντεμπούτο στην πρώτη θέση του αμερικανικού «Billboard 200» με ισοδύναμες πωλήσεις 537.000, εκ των οποίων οι 270.000 ήταν σε CD. Το τρίτο άλμπουμ του ράπερ από το Χιούστον των Ηνωμένων Πολιτειών σημείωσε επίσης το δεύτερο καλύτερο ντεμπούτο για το 2018 την αμερικανική αγορά.

Ο Travis Scott θέλησε να ανταποδώσει στους θαυμαστές του τη μεγάλη στήριξη και αποφάσισε να τους ανταμείψει, κυριολεκτικά.

Με μεγάλη γενναιοδωρία, ο σύντροφος της Kylie Jenner ανακοίνωσε ότι θα μοιράσει συνολικά 100.000 δολάρια στους θαυμαστές του.

Το μόνο που χρειάζεται να κάνουν είναι να του στείλουν σχόλιο στο Twitter και στο Instagram με στίχους από το αγαπημένο τους τραγούδι του «ASTROWORLD», μαζί με το όνομα χρήστη που χρησιμοποιούν στην εφαρμογή μεταφοράς χρημάτων «Cash App».

SO I KNOW ITS HARD FOR THE KIDS

SO I DECIDED TO UNLOAD MY BANK ACCOUNT ON U GUYS. IM BUSTING DOWN $100,000 AND GIVING AWAY TO ANY FANS THAT CAN TWEET ME THERE CASH TAG WITH LYRICS FROM ASTRO. GANG !! pic.twitter.com/7o3KlxnTm2

