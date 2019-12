Ο Travis Scott κυκλοφορεί το άλμπουμ «JackBoys» με κορυφαίες συμμετοχές

Οι ράπερ της Cactus Jack Records στο πρώτο τους συνεργατικό εγχείρημα.

Ο Travis Scott κυκλοφορεί από την Epic Records / Sony Music το άλμπουμ «JackBoys», μία συνεργατική συλλογή τραγουδιών στην οποία συμμετέχουν οι ράπερ που ανήκουν στο δυναμικό της προσωπικής δισκογραφικής εταιρείας του, Cactus Jack Records.

Εκτός από τον ίδιο τον Travis Scott, τον Sheck Wes και τον τον Don Toliver, στο άλμπουμ «JackBoys» παίρνουν μέρος επιπλέον η Rosalía, ο Lil Baby, ο Quavo, ο Offset, ο Young Thug και ο Pop Smoke.

Σημείο αναφοράς του νέου δισκογραφικού εγχειρήματος των Jack Boys είναι ένα ολοκαίνουργιο remix της επιτυχίας «Highest In The Room» στο οποίο ο Travis Scott ενώνει τις δυνάμεις του με τη Rosalía και τον Lil Baby.

Η πρωτότυπη εκδοχή του «Highest In The Room» κυκλοφόρησε στις αρχές Οκτωβρίου και έκανε ντεμπούτο κατευθείαν στην πρώτη θέση του αμερικανικού «Billboard Hot 100», χαρίζοντας στον 27χρονο ράπερ τη δεύτερη πρωτιά του στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά το «Sicko Mode» (2018).

Το «Highest In The Room» κατέκτησε επίσης την κορυφή στο Διεθνές Digital Singles Chart της IFPI για την Ελλάδα, θέση στην οποία παρέμεινε επί σειρά εβδομάδων.

Ο Travis Scott είχε προμηνύσει το άλμπουμ «JackBoys» μιλώντας τον προηγούμενο Οκτώβριο στον ραδιοφωνικό παραγωγό Zane Lowe.

«Ειλικρινά δεν βιάζομαι, παίρνω το χρόνο μου για να καταλήξω στο επόμενο άλμπουμ. Προετοιμάζομαι για κάτι ξεχωριστό. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι οι Jack Boys είναι καθ’ οδόν», είχε αναφέρει τότε.

Για να γιορτάσει την κυκλοφορία του «JackBoys», ο Scott θα θέσει προς δημοπρασία για φιλανθρωπικό σκοπό την πλήρως ανακαινισμένη Cactus Jack 1988 BMW E30 M3 που εμφανίζεται στο εξώφυλλο του άλμπουμ.



Παρότι τα σχέδια του Travis Scott για το 2020 δεν είναι ακόμα γνωστά, η νέα χρονιά προβλέπεται ιδιαίτερα συναρπαστικά.

Φήμες υποστηρίζουν ότι ο ράπερ θα είναι επικεφαλής του επόμενου φεστιβάλ «Coachella» μαζί με τον Frank Ocean και τους Rage Against the Machine.

Το tracklist του άλμπουμ «JackBoys»

1. Highest In The Room (Remix) ft. Lil Baby & Rosalía

2. Intro – Cactus Jack Records

3. Gang Gang – Cactus Jack Records ft. Don Toliver, Sheck Wes & Travis Scott

4. Had Enough – Don Toliver ft. Offset & Quavo

5. Out West – JackBoys ft. Travis Scott & Young Thug

6. What To Do? – JackBoys ft. Don Toliver

7. Gatti – JackBoys ft. Pop Smoke & Travis Scott