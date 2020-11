Travis Scott: Γιατί διέγραψε το λογαριασμό του στο Instagram

Ο Travis Scott απενεργοποίησε το λογαριασμό του στο Instagram μετά τον έντονο χλευασμό που δέχτηκε στα κοινωνικά δίκτυα με αφορμή τη μεταμφίεσή του σε Batman για το Halloween.

Αν και ο φανταστικός χαρακτήρας της DC Comics δεν φαίνεται να αποτελεί πρόβλημα, θυμηδία προκάλεσε στο διαδίκτυο η επιλογή του ράπερ να μη φορέσει την κλασική μαύρη στολή του Batman, αλλά μια στολή σε σκούρα καφέ απόχρωση.

Εκτός από το χρώμα της, η στολή ίσως ξύπνησε αναμνήσεις στους σινεφίλ από την εμφάνιση του Michael Keaton στο ρόλο του Batman στις ταινίας του Tim Burton στις αρχές της δεκαετίας του 1990.

Ο Travis Scott φάνηκε να μην υπολόγισε τα έξοδα για το Halloween, καθώς πόζαρε ανάμεσα σε δύο πολυτελή αυτοκίνητα που είχαν το ίδιο χρώμα με την αμφιλεγόμενη στολή του.

Παρ’ όλα αυτά, πολλοί ήταν οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που δεν εντυπωσιάστηκαν από την προσπάθεια του 29χρονου καλλιτέχνη.

Αρκετοί μάλιστα έφτασαν στο σημείο να παρομοιάσουν την εμφάνιση του ράπερ με… κατσαρίδα ή ψύλλο, αν και οι συγκεκριμένοι όροι φέρνουν ρατσιστικούς συνειρμούς.

Λίγο αργότερα ο Travis Scott απενεργοποίησε τον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram, μια κίνηση που πιθανώς δείχνει την ενόχλησή του από την έντονη σάτιρα που δέχτηκε στα social media.

Ωστόσο ορισμένοι πιστεύουν ότι ο ράπερ διέγραψε το λογαριασμό του επειδή σκοπεύει να κυκλοφορήσει σύντομα νέα μουσική και όχι εξαιτίας των δημοσιεύσεών του για το Halloween.

They saying Travis Scott dressed up as cockroach 😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/f5jGwQZG67

Travis Scott tryna look like Batman this Halloween, but he built more like the Flea pic.twitter.com/wDYUujGPvH

— Jose Saenz (@3315Saenz) November 1, 2020