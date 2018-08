Επικό και κυριολεκτικά θεϊκό είναι το video clip του Travis Scott για το «STOP TRYING TO BE GOD».

Ο Travis Scott οπτικοποιεί το τραγούδι «STOP TRYING TO BE GOD» από το νέο άλμπουμ του που μόλις κυκλοφόρησε από τις Cactus Jack, Grand Hustle και Epic Records / Sony Music.

Σχεδόν δύο χρόνια μετά το «Birds in the Trap Sing McKnight», ο 26χρονος ράπερ ξεκινάει για ένα ταξίδι στο δικό του «ASTROWORLD», όπως ονομάζεται η τρίτη δισκογραφική δουλειά του.

Ο τίτλος είναι εμπνευσμένος από ένα παροπλισμένο λούνα παρκ στο Χιούστον των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο έβαλε λουκέτο το 2005.

Το «ASTROWORLD» περιέχει 17 τραγούδια και συνεργασίες του Travis Scott με καλλιτέχνες όπως οι Drake, The Weeknd, Pharrell, Migos, Frank Ocean, Quavo, Takeoff, Tame Impala, Swae Lee, NAV, 21 Savage, αλλά και με τον Stevie Wonder, μεταξύ άλλων.

Το άλμπουμ προβλέπεται να κάνει επιτυχημένο ντεμπούτο στην πρώτη θέση του αμερικανικού «Billboard 200», με εκτιμώμενες ισοδύναμες πωλήσεις 450.000 αντιτύπων.

Ένα από τα τραγούδια του «ASTROWORLD», το «SICΚΟ MODE» φιγουράρει ήδη στην κορυφαία τετράδα των τάσεων στο ελληνικό YouTube.

Ελάχιστα εικοσιτετράωρα μετά την κυκλοφορία της νέας δουλειάς του, ο Travis Scott οπτικοποιεί το τραγούδι «STOP TRYING TO BE GOD», στο οποίο συνδράμουν τις φωνές τους οι Philip Bailey, James Blake, Kid Cudi και παίζει φυσαρμόνικα ο Stevie Wonder.

Το video clip σκηνοθέτησε ο εμπειρος και πολυβραβευμένος Dave Meyers (Katy Perry, Ariana Grande, Kendrick Lamar, Camila Cabello κ.ά.).

Εντυπωσιακό και γεμάτο συμβολισμούς, το μουσικό βίντεο ξεκινά με τον Travis Scott να εμφανίζεται σαν Μωυσής και να καθοδηγεί ένα κοπάδι προβάτων, όσο ο Θεός τον παρακολουθεί.

Στη συνέχεια, ο Αμερικανός ράπερ γίνεται εκείνος Θεός και βαφτίζει νέους ανθρώπους στα νερά ενός ποταμού, όμως ο αληθινός Θεός (που τον υποδύεται πάλι ο Scott), δεν είναι ευχαριστημένος με το θέαμα και του επιτίθεται με… ακτίνες λέιζερ.

Το video clip του «STOP TRYING TO BE GOD» ολοκληρώνεται με μία εμφάνιση – έκπληξη από την Kylie Jenner, διάσημο μοντέλο επιχειρηματίας, τηλεπερσόνα και σύντροφος του Travis Scott. Το ζευγάρι έχει αποκτήσει ένα παιδί, την έξι μηνών Stormi Webster.