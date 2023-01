Τα τραγούδια με τις περισσότερες ραδιοφωνικές μεταδόσεις στην Ελλάδα το 2022

Αυτά είναι τα τραγούδια με τις περισσότερες ραδιοφωνικές μεταδόσεις το 2022.

Στη δημοσιότητα δόθηκε από τη MediaInspector με την είσοδο του νέου έτους η λίστα με τα 200 ελληνικά και ξένα τραγούδια με τις περισσότερες ραδιοφωνικές μεταδόσεις στην Ελλάδα το 2022.

Μετά από πέντε συνεχόμενες χρονιές όπου ένα τραγούδι του διεθνούς ρεπερτορίου κατακτά τον τίτλο του τραγουδιού με τις περισσότερες ραδιοφωνικές μεταδόσεις της χρονιάς, το 2022 τη σκυτάλη παίρνει ένα ελληνικό τραγούδι.

Το τραγούδι με τις περισσότερες ραδιοφωνικές μεταδόσεις το 2022 ήταν το «Αμαρτίες» της Αναστασίας, το οποίο κυριάρχησε πέντε (5) συνεχόμενες εβδομάδες στο No. 1 του Μικτού Airplay Chart και έξι (6) συνεχόμενες εβδομάδες στο No. 1 του Ελληνικού Airplay Chart τη χρονιά που μόλις ολοκληρώθηκε.

Πρόκειται αναμφίβολα για μία εξαιρετική χρονιά για την Αναστασία. Το «Αμαρτίες» ήταν το πρώτο τραγούδι που κυκλοφόρησε η Αναστασία και το πρώτο τραγούδι της που έκανε είσοδο στο Top 20 του Airplay Chart για να κατακτήσει τελικά την πρώτη θέση στη λίστα με τα τραγούδια με τις περισσότερες μεταδόσεις στα ελληνικά ραδιόφωνα το 2022.

Το 2021 την πρώτη θέση των ραδιοφωνικών μεταδόσεων κατέλαβε το «Love Your Voice» του Ρώσου καλλιτέχνη Jony, το 2020 το «Blinding Lights» του The Weeknd, το 2019 το «Life Is Going On» της Cecilia Krull από τη σειρά «La Casa de Papel» του Netflix, το 2018 το «Havana» της Camila Cabello και το 2017 το «Shape Of You» του Ed Sheeran.

Δείτε παρακάτω ποια ήταν τα 20 ελληνικά και ξένα τραγούδια με τις περισσότερες ραδιοφωνικές μεταδόσεις το 2022.

1. Αμαρτίες – Αναστασία (Minos EMI / Universal)

2. As It Was – Harry Styles (Panik/Sony)

3. Bad Habits – Ed Sheeran (Cobalt/Warner)

4. Cold Heart (PNAU Remix) – Elton John & Dua Lipa (Minos EMI / Universal)

5. Άσε Με Να Σε Προσέχω – Σαμπάνης Γιώργος (Cobalt)

6. Τίποτα Εσύ – Αργυρός Κωνσταντίνος (Panik)

7. Γεννημένη – Σαμπάνης Γιώργος (Cobalt)

8. Beggin’ – Måneskin (Panik/Sony)

9. Αν – Μάστορας Χρήστος (Panik)

10. Moth To A Flame – Swedish House Mafia & The Weeknd (Minos EMI / Universal)

11. Fotia – Evangelia & Φουρέιρα Ελένη (Panik/Sony)

12. Από Έρωτα – Οικονομόπουλος Νίκος (Heaven)

13. Shivers – Ed Sheeran (Cobalt/Warner)

14. Ηλιοβασίλεμα – Αργυρός Κωνσταντίνος & Light (Panik)

15. Τηλέφωνο – Josephine (Panik)

16. Θα Με Ζητάς (Θα Απουσιάζω) – Κιάμος Πάνος (Cobalt)

17. Παρ’ Τα Όλα Δικά Σου – Μαζωνάκης Γιώργος (Panik)

18. Αν Μ’ Ακούς – Μαζωνάκης Γιώργος (Minos EMI / Universal)

19. Do It To It – Acraze ft. Cherish (Minos EMI / Universal)

20. Ελεύθερος – Αργυρός Κωνσταντίνος (Panik)

Τα 20 ελληνικά τραγούδια με τις περισσότερες μεταδόσεις το 2022

Το ελληνικό τραγούδι με τις περισσότερες ραδιοφωνικές μεταδόσεις το 2022 ήταν το «Αμαρτίες» της Αναστασίας.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός είναι ο καλλιτέχνης με τα περισσότερα τραγούδια στο Top 20 των ραδιοφωνικών μεταδόσεων για το ελληνικό ρεπερτόριο το 2022, καθώς στη λίστα εντοπίζονται τέσσερα τραγούδια του: Τα «Τίποτα Εσύ», «Ηλιοβασίλεμα», «Ελεύθερος», και «Τελικά».

Ακολουθεί με τρία τραγούδια ο Νίκος Οικονομόπουλος («Από Έρωτα», «Όσο Τίποτα Σε Θέλω», «Πάλι Γύρισα»), ενώ δύο τραγούδια διαθέτει ο Γιώργος Μαζωνάκης («Παρ’ Τα Όλα Δικά Σου», «Αν Μ’ Ακούς»).

Δύο τραγούδια διαθέτει και ο Χρήστος Μάστορας: Το «Αν» ως σόλο καλλιτέχνης και το «Για Μένα Βράδιασε» με τις ΜΕΛΙSSES.

Δείτε παρακάτω ποια ήταν τα 20 ελληνικά τραγούδια με τις περισσότερες ραδιοφωνικές μεταδόσεις το 2022.

1. Αμαρτίες – Αναστασία (Minos EMI / Universal)

2. Άσε Με Να Σε Προσέχω – Σαμπάνης Γιώργος (Cobalt)

3. Τίποτα Εσύ – Αργυρός Κωνσταντίνος (Panik)

4. Γεννημένη – Σαμπάνης Γιώργος (Cobalt)

5. Αν – Μάστορας Χρήστος (Panik)

6. Από Έρωτα – Οικονομόπουλος Νίκος (Heaven)

7. Ηλιοβασίλεμα – Αργυρός Κωνσταντίνος & Light (Panik)

8. Τηλέφωνο – Josephine (Panik)

9. Θα Με Ζητάς (Θα Απουσιάζω) – Κιάμος Πάνος (Cobalt)

10. Παρ’ Τα Όλα Δικά Σου – Μαζωνάκης Γιώργος (Panik)

11. Αν Μ’ Ακούς – Μαζωνάκης Γιώργος (Minos EMI / Universal)

12. Ελεύθερος – Αργυρός Κωνσταντίνος (Panik)

13. Όσο Τίποτα Σε Θέλω – Οικονομόπουλος Νίκος (Heaven)

14. Έχω Έρωτα Μαζί Σου – Μακρόπουλος Νίκος (Sonar)

15. Σ’ Αγαπάω – Βέρτης Νίκος (Heaven)

16. Για Δυο – Stan & iLLEOo (Panik)

17. Πάλι Γύρισα – Οικονομόπουλος Νίκος (Heaven)

18. Τελικά – Αργυρός Κωνσταντίνος & Rack (Panik)

19. Εκδρομή (2022) – Χατζηγιάννης Μιχάλης & Τάμτα (Heaven)

20. Για Μένα Βράδιασε – ΜΕΛΙSSES (Panik)

Τα 20 ξένα τραγούδια με τις περισσότερες μεταδόσεις το 2022

Το τραγούδι που κατακτά την πρώτη θέση του ετήσιου Airplay Chart για το διεθνές ρεπερτόριο το 2022 είναι το «As It Was» του Harry Styles.

Το «As It Was» του Harry Styles κυριάρχησε στο No. 1 του Διεθνούς Airplay Chart στην Ελλάδα για τον ασύλληπτο αριθμό των 32 εβδομάδων, τις περισσότερες εβδομάδες από κάθε άλλο τραγούδι το 2022.

Οι καλλιτέχνες τα περισσότερα τραγούδια στο Top 20 των ραδιοφωνικών μεταδόσεων για το διεθνές ρεπερτόριο το 2022 είναι, διαθέτοντας από τρία (3) τραγούδια ο καθένας, ο Ed Sheeran («Bad Habits», «Shivers», «Bam Bam» με την Camila Cabello) και η Dua Lipa («Cold Heart» με τον Elton John, «Love Again», «Levitating»).

Δείτε παρακάτω ποια ήταν τα 20 ξένα τραγούδια με τις περισσότερες ραδιοφωνικές μεταδόσεις το 2022.

1. As It Was – Harry Styles (Panik/Sony)

2. Bad Habits – Ed Sheeran (Cobalt/Warner)

3. Cold Heart (PNAU Remix) – Elton John & Dua Lipa (Minos EMI / Universal)

4. Beggin’ – Måneskin (Panik/Sony)

5. Moth To A Flame – Swedish House Mafia & The Weeknd (Minos EMI / Universal)

6. Fotia – Evangelia & Φουρέιρα Ελένη (Panik/Sony)

7. Shivers – Ed Sheeran (Cobalt/Warner)

8. Do It To It – Acraze ft. Cherish (Minos EMI / Universal)

9. Love Nwantiti – Ckay ft. Ax’el & Dj Yo (Cobalt/Warner)

10. Heat Waves – Glass Animals (Minos EMI/Universal)

11. The Motto – Tiësto & Ava Max (Cobalt/Warner)

12. Love Again – Dua Lipa (Cobalt/Warner)

13. Bam Bam – Camila Cabello ft. Ed Sheeran (Panik/Sony)

14. Pepas – Farruko (Panik/Sony)

15. Twist in My Sobriety – Joanne (Minos EMI/Universal)

16. Ferrari – James Hype & Miggy Dela Rosa (Minos EMI/Universal)

17. Middle of The Night – Elley Duhé (Panik/Sony)

18. Can I Get It – Adele (Panik/Sony)

19. Levitating – Dua Lipa (Cobalt/Warner)

20. Enemy – Imagine Dragons (Minos EMI/Universal)

Η MediaInspector είναι ο αποκλειστικός συνεργάτης της Ένωσης Ελλήνων Παραγωγών Ηχογραφημάτων (IFPI) για την αποτύπωση του επίσημου πανελλαδικού airplay chart και αποτελεί τον επίσημο και μεγαλύτερο φορέα στην Ελλάδα καταγραφής, παρουσίασης και ανάλυσης σε πραγματικό χρόνο του προγράμματος των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών Αττικής, Θεσσαλονίκης, περιφέρειας και Κύπρου.

Δείτε την αναλυτική λίστα της MediaInspector με τα 200 τραγούδια με τις περισσότερες ραδιοφωνικές μεταδόσεις το 2022 παρακάτω.