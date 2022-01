Αυτά είναι τα τραγούδια με τις περισσότερες ραδιοφωνικές μεταδόσεις το 2021.

Στη δημοσιότητα δόθηκε από τη MediaInspector με την είσοδο του νέου έτους η λίστα με τα 200 ελληνικά και ξένα τραγούδια με τις περισσότερες ραδιοφωνικές μεταδόσεις στην Ελλάδα το 2021.

Το τραγούδι με τις περισσότερες ραδιοφωνικές μεταδόσεις το 2021 ήταν το «Love Your Voice» του Ρώσου καλλιτέχνη Jony, το οποίο αν και βρέθηκε για μόλις δύο εβδομάδες στο No. 1 του Μικτού Airplay Chart τη χρονιά που μόλις ολοκληρώθηκε, κατέγραψε μία θριαμβευτική πορεία στο Διεθνές Airplay Chart, συμπληρώνοντας 19 εβδομάδες συνολικής κυριαρχίας στο No. 1 της κατάταξης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή είναι η πέμπτη συνεχόμενη χρονιά όπου ένα τραγούδι του διεθνούς ρεπερτορίου κατακτά τον τίτλο του τραγουδιού με τις περισσότερες ραδιοφωνικές μεταδόσεις της χρονιάς.

Το 2017 την πρώτη θέση των ραδιοφωνικών μεταδόσεων κατέλαβε το «Shape Of You» του Ed Sheeran, το 2018 το «Havana» της Camila Cabello, το 2019 το «Life Is Going On» της Cecilia Krull από τη δημοφιλή σειρά «La Casa de Papel» του Netflix και το 2020 το «Blinding Lights» του The Weeknd.

Από δύο τραγούδια στο Top 20 του ετήσιου Airplay Chart για το μικτό ρεπερτόριο διαθέτουν – κατά σειρά εμφάνισης – ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο The Weeknd, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και ο Γιώργος Σαμπάνης.

Δείτε ποια ήταν τα 20 ελληνικά και ξένα τραγούδια με τις περισσότερες ραδιοφωνικές μεταδόσεις το 2021:

1. Love Your Voice – Jony (Panik)

2. Εμένα Να Ακούς – Οικονομόπουλος Νίκος (Heaven)

3. Take You Dancing – Jason Derulo (Cobalt / Warner)

4. Θα ‘Μαι Εδώ – Αργυρός Κωνσταντίνος (Panik)

5. Levitating – Dua Lipa (Cobalt / Warner)

6. Save Your Tears – The Weeknd (Minos EMI / Universal)

7. Blinding Lights – The Weeknd (Minos EMI / Universal)

8. Τόσα Βράδια – Μαζωνάκης Γιώργος (Minos EMI / Universal)

9. Jerusalema – Master KG ft. Nomcebo (Cobalt / Warner)

10. Μην Αργείς – Χατζηγιάννης Μιχάλης (Heaven)

11. Σ’ Αγαπάω – Βέρτης Νίκος (Heaven)

12. The Business – Tiësto (Cobalt / Warner)

13. Τίποτα – Σαμπάνης Γιώργος (Cobalt)

14. Αυτό Που Αγαπάς – Σαμπάνης Γιώργος & Κατσιμίχας Πάνος (Cobalt)

15. Παρασκευή Πρωί – Αργυρός Κωνσταντίνος (Panik)

16. Κανένας Μόνος Χατζηγιάννης Μιχάλης (Heaven)

17. Midnight Sky – Miley Cyrus (Panik / Sony)

18. Ατόφιο Χρυσάφι – Γαρμπή Καίτη & Σχοινάς Διονύσης (Panik / Sony)

19. Μη Θυμώνεις – Ιακωβίδης Πέτρος (Minos EMI / Universal)

20. Για Σένα Μόνο – Τερζή Γιάννα & Τερζής Πασχάλης (Minos EMI / Universal)

Τα 20 ελληνικά τραγούδια με τις περισσότερες μεταδόσεις το 2021

Το ελληνικό τραγούδι με τις περισσότερες ραδιοφωνικές μεταδόσεις το 2021 ήταν το «Εμένα Να Ακούς» του Νίκου Οικονομόπουλου.

Το «Εμένα Να Ακούς» παρέμεινε τέσσερις εβδομάδες στο Νο. 1 του Ελληνικού Airplay Chart το 2021 (είχε βρεθεί άλλες δύο εβδομάδες στην κορυφή στα τέλη του 2020) και πέντε εβδομάδες στο Νο. 1 του Μικτού Airplay Chart (επίσης είχε βρεθεί άλλες δύο εβδομάδες στην κορυφή στα τέλη του 2020).

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης είναι ο καλλιτέχνης με τα περισσότερα τραγούδια στο Top 20 των ραδιοφωνικών μεταδόσεων για το ελληνικό ρεπερτόριο το 2021, καθώς στη λίστα εντοπίζονται τρία τραγούδια του («Μην Αργείς», «Κανένας Μόνος», «Χορεύω»).

Από δύο τραγούδια διαθέτουν – κατά σειρά εμφάνισης – ο Νίκος Οικονομόπουλος, ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο Γιώργος Σαμπάνης και ο Πέτρος Ιακωβίδης.

Δείτε ποια ήταν τα 20 ελληνικά τραγούδια με τις περισσότερες ραδιοφωνικές μεταδόσεις το 2021:

1. Εμένα Να Ακούς – Οικονομόπουλος Νίκος (Heaven)

2. Θα ‘Μαι Εδώ – Αργυρός Κωνσταντίνος (Panik)

3. Τόσα Βράδια – Μαζωνάκης Γιώργος (Minos EMI / Universal)

4. Μην Αργείς – Χατζηγιάννης Μιχάλης (Heaven)

5. Σ’ Αγαπάω – Βέρτης Νίκος (Heaven)

6. Τίποτα – Σαμπάνης Γιώργος (Cobalt)

7. Αυτό Που Αγαπάς – Σαμπάνης Γιώργος & Κατσίμιχας Πάνος (Cobalt)

8. Παρασκευή Πρωί – Αργυρός Κωνσταντίνος (Panik)

9. Κανένας Μόνος – Χατζηγιάννης Μιχάλης (Heaven)

10. Ατόφιο Χρυσάφι – Γαρμπή Καίτη & Σχοινάς Διονύσης (Panik / Sony)

11. Μη Θυμώνεις – Ιακωβίδης Πέτρος (Minos EMI / Universal)

12. Για Σένα Μόνο – Τερζή Γιάννα & Τερζής Πασχάλης (Minos EMI / Universal)

13. Για Σένα – Stavento & Αδάμου Ήβη (Minos EMI / Universal)

14. Πρώτη Θέση – Οικονομόπουλος Νίκος (Heaven)

15. Μου ‘Λειψες Πολύ – Ιακωβίδης Πέτρος (Minos EMI / Universal)

16. Δεν Είσαι Εδώ – Τάμτα & Mente Fuerte (Minos EMI / Universal)

17. Μπορεί – Φουρέιρα Ελένη & Mad Clip (Panik)

18. Για Μένα – Θεοδωρίδου Νατάσα (Heaven)

19. Όταν Σε Ρωτήσανε – Ρέμος Αντώνης (Panik)

20. Χορεύω – Χατζηγιάννης Μιχάλης (Heaven)

Τα 20 ξένα τραγούδια με τις περισσότερες μεταδόσεις το 2021

Το τραγούδι που κατακτά την πρώτη θέση του ετήσιου Airplay Chart για το διεθνές ρεπερτόριο το 2021 είναι το «Love Your Voice» του Jony, το οποίο αναδείχθηκε στο τραγούδι με τις περισσότερες μεταδόσεις στα ελληνικά ραδιόφωνα το 2021.

Όπως αναφέρθηκε, το «Love Your Voice» κυριάρχησε στο No. 1 του Διεθνούς Airplay Chart στην Ελλάδα για τον απίστευτο αριθμό των 19 εβδομάδων, τις περισσότερες εβδομάδες από κάθε άλλο τραγούδι το 2021.

Ο The Weeknd είναι ο καλλιτέχνης που διαθέτει τα περισσότερα τραγούδια στο Top 20 του ετήσιου Διεθνούς Airplay Chart για το 2021. Από μία θέση στην κατάταξη έχουν οι επιτυχίες του «Save Your Tears», «Blinding Lights» και «In Your Eyes».

Ακολουθεί ο Jason Derulo με δύο τραγούδια («Take You Dancing», «Love Not War»).

Δείτε ποια ήταν τα 20 ξένα τραγούδια με τις περισσότερες ραδιοφωνικές μεταδόσεις το 2021:

1. Love Your Voice – Jony (Panik)

2. Take You Dancing – Jason Derulo (Cobalt / Warner)

3. Levitating – Dua Lipa (Cobalt / Warner)

4. Save Your Tears – The Weeknd (Minos EMI / Universal)

5. Blinding Lights – The Weeknd (Minos EMI / Universal)

6. Jerusalema – Master KG ft. Nomcebo (Cobalt / Warner)

7. The Business – Tiësto (Cobalt / Warner)

8. Midnight Sky – Miley Cyrus (Panik / Sony)

9. Pa Ti – Jennifer Lopez & Maluma (Panik / Sony)

10. Your Love (9 PM) – ATB, Topic & A7S (Minos EMI / Universal)

11. Head & Heart – Joel Corry & MNEK (Cobalt / Warner)

12. Friday – Riton & Nightcrawlers ft. Mufasa & Hypeman (Panik / Sony)

13. Bad Habits – Ed Sheeran (Cobalt / Warner)

14. Watermelon Sugar – Harry Styles (Panik / Sony)

15. In Your Eyes – The Weeknd (Minos EMI / Universal)

16. Unstoppable – Sia (Panik / Sony)

17. Jalebi Baby – Tesher (Minos EMI / Universal)

18. Love Not War (The Tampa Beat) – Jason Derulo & Nuka (Panik / Sony)

19. Beggin’ – Måneskin (Panik / Sony)

20. Diamonds – Sam Smith (Minos EMI / Universal)

Η MediaInspector είναι ο αποκλειστικός συνεργάτης της Ένωσης Ελλήνων Παραγωγών Ηχογραφημάτων (IFPI) για την αποτύπωση του επίσημου πανελλαδικού airplay chart και αποτελεί τον επίσημο και μεγαλύτερο φορέα στην Ελλάδα καταγραφής, παρουσίασης και ανάλυσης σε πραγματικό χρόνο του προγράμματος των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών Αττικής, Θεσσαλονίκης, περιφέρειας και Κύπρου.

Δείτε την αναλυτική λίστα της MediaInspector με τα 200 τραγούδια με τις περισσότερες ραδιοφωνικές μεταδόσεις το 2021 παρακάτω: