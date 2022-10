«Black Panther: Wakanda Forever»: Ποιο είναι το τραγούδι που επενδύει το trailer της ταινίας

Ένα τραγούδι της Sampa the Great επενδύει το νέο trailer της ταινίας «Black Panther: Wakanda Forever».

Την τεράστια τιμή είχε το τραγούδι «Never Forget» της ράπερ από τη Ζάμπια, στο οποίο ακούγονται παραδοσιακές αφρικανικές ψαλμωδίες. Το τραγούδι προσθέτει μία μυσταγωγική χροιά καθώς ο λαός της Wakanda έρχεται αντιμέτωπος με νέες απειλές.

Η Sampa the Great ένιωσε δικαίως υπερήφανη που το τραγούδι της χρησιμοποιήθηκε στο trailer της ταινίας «Black Panther: Wakanda Forever» και γιόρτασε το επίτευγμά της με μία ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα.

«Μπορείτε να το φανταστείτε! Εγώ… Μία γυναίκα που δεν μπήκε στα charts του Billboard, που δεν έχει τεράστια βραβεία, που δεν έχει viral βίντεο, που δεν έχει sold out περιοδεία σε γήπεδα, που είναι ανεξάρτητη καλλιτέχνιδα, και της οποίας το τραγούδι βρίσκεται σε ένα trailer του “Black Panther”!», έγραψε στο Twitter.

«Έτσι δουλεύει ο Θεός. Είμαι ευγνώμων!», πρόσθεσε.

Can you imagine!

Me … A Non billboard charting ass, No huge awards having ass, non Viral video ass, No Sold out Arena tour having ass Independent artist

Whose song is on a Black Panther Trailer!

This how God works 🥹

🙏🏾 ❤️ Thankful!!

— Sampa The Great (@Sampa_The_Great) October 3, 2022