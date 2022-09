Ακούστε το τραγούδι του Harry Styles και της Florence Pugh από την ταινία «Don’t Worry Darling»

Το «With You All the Time» συμπεριλαμβάνεται στο soundtrack της ταινίας.

Ο Harry Styles και η Florence Pugh ηχογράφησαν ένα τραγούδι για την ταινία «Don’t Worry Darling» στην οποία πρωταγωνιστούν.

Ο 28χρονος pop star και η 26χρονη ηθοποιός συνεργάστηκαν στο τραγούδι «With You All the Time», με τον Harry Styles να γράφει τη μουσική και να παίζει πιάνο αντί να τραγουδάει.

Το τραγούδι αποδίδεται στους χαρακτήρες που υποδύονται στην ταινία, στην Alice και στον Jack, με τον Harry Styles και τη Florence Pugh να μη χρησιμοποιούν τα δικά τους ονόματα για την κυκλοφορία του «With You All the Time».

Η σκηνοθέτρια της ταινίας Olivia Wilde εξήγησε πρόσφατα πώς ο Harry Styles εμπνεύστηκε το τραγούδι και το κομμάτι του πιάνου που αργότερα έγινε το επίκεντρο του τραγουδιού.

Σε συνέντευξή της στο Variety, η Olivia Wilde ανέφερε ότι ο Harry Styles της τηλεφώνησε κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της παραγωγής για να τη ρωτήσει σχετικά με το τραγούδι και τη μελωδία του.

«Πέντε λεπτά αργότερα, μου έστειλε ένα demo από το πιάνο του, και τελικά κατέληξε στην ταινία. Μου τηλεφώνησε και μου είπε: “Τι λες γι’ αυτό;”. Και εγώ απάντησα: “Ναι, αυτό είναι. Αυτό είναι. Και είναι πραγματικά τρελό που το έκανες αυτό μέσα σε πέντε λεπτά”», περιέγραψε.

Ο Harry Styles εξήγησε σχετικά με το τραγούδι: «Ήθελα κάτι που θα μπορούσε να είναι τόσο γλυκό όσο και ανατριχιαστικό και να εξαρτάται εξ ολοκλήρου από το περιβάλλον. Θυμάμαι ότι όταν έπαιξα για πρώτη φορά στο πιάνο είχε την αίσθηση ενός αυτοσχέδιου παιδικού τραγουδιού»

«Όταν χρησιμοποιείται στις διάφορες στιγμές της ταινίας, νομίζω ότι αποκτά δύο διαφορετικές ζωές», πρόσθεσε.

Η ταινία «Don’t Worry Darling» (Μην Ανησυχείς Αγάπη Μου) της Warner Bros. Pictures κυκλοφόρησε στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 22 Σεπτεμβρίου.

Εκτός από τον Harry Styles και τη Florence Pugh, στo ψυχολογικό θρίλερ που διαδραματίζεται τη δεκαετία του 1950 πρωταγωνιστούν επίσης ο Chris Pine, η Gemma Chan, o Nick Kroll και η Olivia Wilde.