Η Jessie J διαθέτει εμπειρία από talent shows, καθώς έχει κάτσει στην περίφημη περιστρεφόμενη καρέκλα των coaches στη βρετανική έκδοση του «The Voice». Αυτή τη φορά, όμως, οι ρόλοι αντιστράφηκαν.

Έχοντας κερδίσει πολυάριθμα βραβεία στη διαδρομή της, σε θεσμούς όπως τα BRIT και τα MOBO Awards, η Βρετανίδα τραγουδίστρια προσπαθεί να αποδείξει τις δυνατότητές ως διαγωνιζόμενη σε ένα κινέζικο talent show με την ονομασία «Singer».

Πρόκειται για μία νέα εκδοχή του προγράμματος «I Am a Singer», όπου αστέρες της pop διαγωνίζονται μεταξύ τους. Η διαφορά με τα υπόλοιπα γνωστά μουσικά shows έγκειται στο γεγονός ότι οι συμμετέχοντες είναι ήδη διάσημοι.

Η Jessie J αποτελεί την πρώτη διαγωνιζόμενη από το δυτικό κόσμο που λαμβάνει μέρος στην εκπομπή.

Το «Singer» είναι διαχωρισμένο σε πέντε φάσεις και κάθε φάση διακρίνεται από δύο γύρους. Οχτώ τραγουδιστές συμμετέχουν στον πρώτο γύρο κάθε φάσης, ενώ στο δεύτερο γύρο συμμετέχουν εφτά τραγουδιστές. Σε κάθε φάση, πεντακόσια μέλη του κοινού ψηφίζουν τις τρεις κορυφαίες φωνές που θεωρούν ότι τραγούδησαν καλύτερα.

Ο νικητής αποφασίζεται βάσει του συνολικού αριθμού ψήφων που έχει λάβει κατά τη διάρκεια των ημιτελικών και των τελικών.

Στο τελευταίο επεισόδιο, η Jessie J επέλεξε να τιμήσει την αείμνηστη Whitney Houston, ερμηνεύοντας τη διαχρονική επιτυχία «I Will Always Love You».

«Είσαι ο λόγος που άρχισα να τραγουδάω. Όταν άκουσα πρώτη φορά το “I Will Always Love You” ήμουν τεσσάρων ετών, η ζωή μου άλλαξε για πάντα. Είσαι τα πάντα… Περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, ελπίζω να σε έκανα υπερήφανη», έγραψε η 30χρονη τραγουδίστρια στα κοινωνικά δίκτυα.

«Σε ευχαριστώ από το βάθος της καρδιάς μου που με βοήθησες να πιστέψω σε εμένα. Μου πήρε 25 χρόνια για να βρω το θάρρος να τραγουδήσω ολόκληρο το τραγούδι επί σκηνής. Ήταν μία από τις πιο αξέχαστες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής μου. Αυτό συνέβη εξαιτίας σου. Αγαπώ αυτό το τραγούδι και θα σε αγαπώ για πάντα», συμπλήρωσε στο Facebook.

*As tears fall down my face*

Whitney Houston…👑

You are the reason I started to sing. When I first heard I Will Always Love You I was 4 years old, my life changed forever.

You are everything.

The best to ever do it.

More than anything, I hope I did you proud🌹 pic.twitter.com/loquwBhPxr

— Jessie J (@JessieJ) 20 Ιανουαρίου 2018