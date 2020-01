Ανακοινώθηκε το tracklist για το επίσημο soundtrack της ταινίας «Bad Boys For Life»

Ο DJ Khaled συγκέντρωσε τα πιο hot ονόματα του μουσικού στερεώματος.

Διατηρώντας την ενέργεια και τη δράση που χαρακτηρίζει μία από τις πιο εκρηκτικές σειρές της μεγάλης οθόνης, η Panik Records και η Sony Music κυκλοφορούν στις 17 Ιανουαρίου το άλμπουμ «Bad Boys For Life – Original Motion Picture Soundtrack».

Το άλμπουμ φτάνει την ίδια ημέρα με την ομώνυμη ταινία, το τρίτο μέρος της θρυλικής σειράς «Bad Boys», σε σκηνοθεσία Adil El Arbi και Bilall Fallah και σε παραγωγή Will Smith, Jerry Bruckheimer και Doug Belgrad.

Στο πολυαναμενόμενο sequel πρωταγωνιστούν ο Will Smith και ο Martin Lawrence.

Την επιτυχία του soundtrack κλειδώνει ο υποψήφιος για Grammy καλλιτέχνης, πρωτοπόρος influencer, επιχειρηματίας και παραγωγός DJ Khaled.

Βάζοντας το μαγικό άγγιγμά του στο project, ο DJ Khaled συγκέντρωσε μερικά από τα πιο hot ονόματα της hip-hop, pop, reggae και latin σκηνής για να συνεργαστούν στη δημιουργία των μεγαλύτερων hits της χρονιάς.

Το soundtrack περιλαμβάνει ολοκαίνουργια τραγούδια από καλλιτέχνες όπως ο Meek Mill, οι City Girls, o Rick Ross, o Rich The Kid, o Jaden Smith, o Biju Banton, o Pitbull και άλλοι.

Από τον επερχόμενο δίσκο, βέβαια, έχουν ήδη κυκλοφορήσει δύο μοναδικά singles.

Το «Muévelo», η νέα συνεργασία του Nicky Jam με τον Daddy Yankee και το lead single του soundtrack, το «Ritmo», η δυναμική επάνοδος των θρύλων Black Eyed Peas σε συνεργασία με τον αστέρα της reggaeton J Balvin.

Το «Ritmo» έχει φτάσει ήδη στην κορυφή των Top Latin Songs στο Billboard, αλλά και στο No. 4 του Διεθνούς Airplay Chart στην Ελλάδα.

Το tracklist του soundtrack

1. «Uptown II» – Meek Mill (feat. Farruko)

2. «Money Fight»- City Girls

3. «RITMO (Bad Boys For Life)» – The Black Eyed Peas X J Balvin

4. «Future Bright» – Rick Ross (feat. Bryson Tiller)

5. «Bad Moves» – DJ Durel (feat. Quavo & Rich The Kid)

6. «Muévelo»- Nicky Jam & Daddy Yankee

7. «Damn I Love Miami»- Pitbull X Lil Jon

8. «The Hottest» – Jaden Smith

9. «Murda She Wrote» – Buju Banton

10. «RITMO (Bad Boys For Life) (Remix)» – The Black Eyed Peas, J Balvin & Jaden Smith