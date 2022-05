«Κανείς δεν πεθαίνει από αγάπη, υποθέτω ότι θα είμαι η πρώτη», τραγουδά η Tove Lo.

Η Tove Lo επιστρέφει με ένα νέο τραγούδι και music video με τίτλο «No One Dies From Love».

Το νέο αυτό τραγούδι αποτελεί την έναρξη ενός νέου και συναρπαστικού κεφαλαίου για την Tove Lo, η οποία έχει γεννηθεί στη Σουηδία και πλέον ζει στο Λος Άντζελες.

Στο «No One Dies From Love», ένα τραγούδι που η Tove Lo έγραψε σε συνεργασία με τον μακροχρόνιο συνεργάτη της Ludvig Söderberg, η φωνή της τραγουδά πάνω από ένα disco break: «Κανείς δεν πεθαίνει από αγάπη, υποθέτω ότι θα είμαι η πρώτη».

Η Tove Lo περιγράφει σχετικά με την έμπνευση πίσω από το τραγούδι: «Όταν είσαι με κάποιον για πολύ καιρό και τελειώνει ξαφνικά, είναι σαν να έχει πεθάνει ένα κομμάτι σου. Αυτό το άτομο είναι πλέον ξένο για σένα. Όλες οι αναμνήσεις είναι αμαυρωμένες. Στο πρώτο μέρος του χωρισμού, πιστεύεις ότι δεν πρέπει να αισθάνεσαι καλά για οτιδήποτε είχατε μαζί».

«Αυτό που πιστεύω ότι κάνω καλύτερα είναι να δημιουργώ τραγούδια για την ερωτική απογοήτευση με τα οποία μπορείς να χορέψεις. Αυτό είναι το συγκεκριμένο τραγούδι», προσθέτει.

Το μουσικό βίντεο για το «No One Dies From Love» γυρίστηκε στην Πόλη του Μεξικού με τη σκηνοθεσία του βραζιλιάνικου δίδυμο Alaska, με το οποίο η Tove είχε συνεργαστεί στο παρελθόν στο βίντεο για το «Are U Gonna Tell Her?».

«Όλα τα τραγούδια του άλμπουμ είναι πολύ κινηματογραφικά, δραματικά και μεγαλοπρεπή, οπότε όσον αφορά την οπτική ιστορία θέλω να αποδώσω έναν χαρακτήρα σε κάθε τραγούδι», εξηγεί η Tove Lo.

«Στο “No One Dies From Love” υπάρχει η κλασική ευάλωτη, μοναχική στάρλετ που ψάχνει για σύνδεση. Αυτή η ταινία μικρού μήκους είναι ένα διαφορετικό είδος ερωτικής ιστορίας», συνεχίζει.

Παράλληλα με την κυκλοφορία του «No One Dies From Love», η Tove Lo ανακοίνωσε επίσης την ίδρυση της δικής της δισκογραφικής εταιρείας Pretty Swede Records, σε συνεργασία με τη mtheory, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο μια ανεξάρτητη πλατφόρμα για την τέχνη της.

«Είναι καταπληκτικό», λέει χαμογελώντας η ίδια.

«Έχω μεγάλη ελευθερία και είναι διασκεδαστικό να δουλεύω με την mtheory. Αυτή είναι η πρώτη κυκλοφορία υπό τη δική μου δισκογραφική εταιρεία. Είμαι κορίτσι της pop, αλλά μου αρέσει να κάνω τα πράγματα περίεργα και να έχω τον πλήρη έλεγχο του συνολικού οράματος. Αυτός είναι ο τέλειος τρόπος για να κυκλοφορώ ακριβώς αυτό που θέλω», σημειώνει η Tove Lo.