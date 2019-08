Δύο γυναίκες που είναι… «Bad As The Boys».

Η Tove Lo ανακοινώνει ότι το νέο άλμπουμ της «Sunshine Kitty» θα κυκλοφορήσει στις 20 Σεπτεμβρίου από τη Universal Music και ταυτόχρονα αποκαλύπτει το ολοκαίνουργιο τραγούδι «Bad As The Boys» με τη συμμετοχή της ALMA.

Η Σουηδή τραγουδίστρια και δημιουργός έδωσε επίσης στη δημοσιότητα το tracklist του «Sunshine Kitty», στο οποίο συναντάμε καλλιτέχνες όπως οι Kylie Minogue, Jax Jones, Doja Cat και MC Zaac.

«Το “Bad As The Boys” αφορά τον πρώτο μου καλοκαιρινό έρωτα με άλλο κορίτσι, όταν ήμουν στην εφηβεία μου. Είναι αυτή η μαχαιριά που νιώθεις στην καρδιά όταν γνωρίζεις ότι το καλοκαίρι τελειώνει και μαζί του τελειώνει κι αυτός ο έρωτα», περιγράφει η Tove Lo.

«Εφόσον τραγουδάω για ένα κορίτσι, ήθελα ακόμα μία τραγουδίστρια που της αρέσουν επίσης οι γυναίκες, γι’ αυτό προσέγγισα την ALMA. Ένιωσε αληθινά το τραγούδι και το τελευταίο που έμενε ήταν να το τραγουδήσει μαζί μου. Έχει τόσο καταπληκτική φωνή και τα πήγε εξαιρετικά. Και είναι badass», προσθέτει.

Η Tove Lo συνεργάζεται για δεύτερη φορά με την ALMA. Το 2017 είχε συναντήσει τη Φινλανδή τραγουδίστρια αλλά και τις Charli XCX, Icona Pop, Elliphant στο τραγούδι «Bitches» από το άλμπουμ της «Blue Lips».

Το άλμπουμ «Sunshine Kitty», στο οποίο θα συμπεριληφθεί το «Bad As The Boys», ηχογραφήθηκε στη Σουηδία και στο Λος Άντζελες.

Το tracklist του «Sunshine Kitty»

1. Gritty Pretty (Intro)

2. Glad He’s Gone

3. Bad As the Boys (feat. ALMA)

4. Sweettalk my Heart

5. Stay Over

6. Are U gonna tell her? (feat. Mc Zaac)

7. Jacques (με τον Jax Jones)

8. Mateo

9. Come Undone

10. Equally Lost (feat. Doja Cat)

11. Really Don’t Like U (feat. Kylie Minogue)

12. Shifted

13. Mistaken

14. Anywhere U Go