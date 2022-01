Η Tove Lo κυκλοφορεί το νέο τραγούδι «How Long» για το soundtrack της σειράς «Euphoria»

Το «How Long» της Tove Lo είναι ο δεύτερος προπομπός του άλμπουμ με το soundtrack του νέου κύκλου του «Euphoria».

Η Tove Lo επιστρέφει με ένα νέο τραγούδι με τίτλο «How Long» για τις ανάγκες του επερχόμενου soundtrack της δημοφιλούς τηλεοπτικής σειράς «Euphoria» του HBO.

Η electro-pop μουσική της Tove Lo αποτελεί την κατάλληλη προσθήκη στη σκοτεινή αισθητική του «Euphoria».

«Πόσο καιρό αγαπούσες μια άλλη / Ενώ εγώ μας ονειρεύομαι μαζί / Αυτή σε εκμεταλλεύτηκε / Ένα μέρος μου το ήξερε πάντα / Πόσο καιρό προσπαθούσες να το τελειώσεις / Ενώ εγώ κατηγορώ τον εαυτό μου για να το διορθώσω / Πόσο καιρό», τραγουδά η Tove Lo.

Το «How Long» αναμένεται να παρουσιαστεί τηλεοπτικά στο τέταρτο επεισόδιο για τον δεύτερο κύκλο της σειράς, το οποίο θα προβληθεί την Κυριακή 30 Ιανουαρίου.

Η Tove Lo δήλωσε ενθουσιασμένη για τη συμβολή της στο soundtrack το «Euphoria».

«Το “How Long” μιλάει για την αγάπη, την προδοσία και την άρνηση. Ήταν ένα από τα λίγα τραγούδια που δημιούργησαν κατά τη διάρκεια της καραντίνας και νομίζω ότι είναι τόσο όμορφο σε όλο του το σκοτάδι», εξήγησε.

«Είναι μεγάλη μου τιμή που θα αποτελέσει μέρος του “Euphoria”, μιας σειράς που αγαπώ τόσο πολύ λόγω της ωμότητάς της και της προκλητικής αφήγησής της», τόνισε.

Το «How Long» της Tove Lo είναι ο δεύτερος προπομπός του άλμπουμ «Euphoria Season 2 (An HBO Original Series Soundtrack)», το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 25 Φεβρουαρίου από την Interscope Records / Universal Music.

Το επερχόμενο άλμπουμ θα περιέχει αποκλειστικά τραγούδια που έχουν δημιουργηθεί για να διαμορφώσουν την ατμόσφαιρα των νέων επεισοδίων της βραβευμένης με Emmy δραματικής σειράς «Euphoria» του HBO.

Την προηγούμενη εβδομάδα δόθηκε στη δημοσιότητα το lead single του άλμπουμ, «Watercolor Eyes», το οποίο ερμηνεύει η Lana Del Rey.

Το τελευταίο άλμπουμ της Tove Lo ήταν το «Sunshine Kitty» που κυκλοφόρησε το 2019. Έκτοτε, έχει μοιραστεί τα singles «Bikini Porn», «Passion and Pain Taste the Same When I’m Weak» και «sadder badder cooler». Αυτή την άνοιξη, η Σουηδή τραγουδίστρια και τραγουδοποιός θα εμφανιστεί στα μουσικά φεστιβάλ «Governor’s Ball» και «Bonnaroo» των Ηνωμένων Πολιτειών.