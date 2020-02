Η Tove Lo ταξιδεύει στη Βραζιλία για το music video του «Are U gonna tell her?»

«Τα κορμιά μας μπερδεύονται σφιχτά…»

Η Tove Lo παρουσιάζει το music video για το τραγούδι «Are U gonna tell her?», στο οποίο συμμετέχει ο Βραζιλιάνος ράπερ MC Zaac.

Το «Are U gonna tell her?» συμπεριλαμβάνεται στο τέταρτο προσωπικό άλμπουμ της Σουδής τραγουδίστριας και δημιουργού, το «Sunshine Kitty» που κυκλοφόρησε από την Island Records / Universal Music το Σεπτέμβριο του 2019.

Τα γυρίσματα για το εκρηκτικό music video του «Are U gonna tell her?» έγιναν στο Σάο Πάολο με τη σκηνοθεσία των Βραζιλιάνων ALASKA.

Η Tove Lo λέει για το τραγούδι και για την αγάπη της για τη Βραζιλία: «Η Βραζιλία έχει πραγματικά μία ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Ήταν τόσο εκπληκτικό που μπόρεσα να γυρίσω αυτό το βίντεο στο Σάο Πάολο, με βραζιλιάνικο καστ και επιτελείο».

«ALASKA είστε αληθινές ιδιοφυΐες. Νομίζω ότι αυτή η μίνι δραματική ταινία είναι πολύ τέλεια. Είμαι τόσο ευγνώμων για όλους που συμμετείχαν στη δημιουργία αυτού του hot έργου τέχνης», προσθέτει.

Το «Are U gonna tell her?» ακολουθεί την ερωτική βραδιά της πρωταγωνίστριας με έναν άντρα που βρίσκεται σε άλλη σχέση.

Η Tove Lo αποκαλύπτει τραγουδώντας πόσο απολαμβάνει να παίζει με τον άντρα, παρόλο που γνωρίζει ότι είναι σε σχέση. Παίζει με τα συναισθήματά του και τον ρωτάει αν θα πει στη σύντροφό του τι έχει κάνει.

Ο MC Zaac αντιπροσωπεύει τον άνδρα της ιστορίας, ο οποίος εξηγεί πως όσα έγιναν ήταν αποτέλεσμα μέθης και αποπλάνησης. Στην πορεία παραδέχεται ότι η Tove Lo είναι μία επικίνδυνη γυναίκα που παίζει παιχνίδια μαζί του.

Τον Ιανουάριο η Tove Lo κυκλοφόρησε δύο νέα τραγούδια με τους τίτλους «Bikini Porn» και «Passion and Pain Taste the Same When I’m Weak», τα οποία έγραψε μαζί με τον βραβευμένο με Grammy καλλιτέχνη και παραγωγό FINNEAS.