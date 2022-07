Η Tove Lo κυκλοφορεί το νέο single «2 Die 4»

Το νέο τραγούδι της Tove Lo χρησιμοποιεί samples από το «Popcorn» των Hot Butter.

Η Tove Lo παρουσιάζει το νέο single «2 Die 4», το τρίτο τραγούδι από το πέμπτο άλμπουμ της «Dirt Femme» (Pretty Swede Records/mtheory), που θα κυκλοφορήσει στις 14 Οκτωβρίου.

Το ακαταμάχητο και αδιαμφισβήτητο club banger διαθέτει παντού τα χαρακτηριστικά μίας καλοκαιρινής επιτυχίας- χρησιμοποιώντας samples από το εξίσου εμβληματικό hook του «Popcorn», που κυκλοφόρησε αρχικά από τους Hot Butter το 1972.

«Το “2 Die 4” ήθελα να έχει μία ενέργεια που να γίνεται αμέσως εμβληματική. Δεν έχω χρησιμοποιήσει ως sample τίποτα στο παρελθόν και αυτή μοιάζει με την τέλεια πρώτη φορά», λέει η Tove Lo.

«Στιχουργικά ήθελα να είναι αυτό το τραγούδι του είδους “σήκωσέ με όταν νιώθω πεσμένη”. Στην αρχή, είναι σαν μία ζεστή αγκαλιά, μετά το τινάζεις από πάνω σου, βγάζεις μία κραυγή και αρχίζεις να χορεύεις!», συνεχίζει.

Σχετικά με το βίντεο για το τραγούδι, το οποίο σκηνοθέτησε ο Kenny Laubbacher, η Tove Lo προσθέτει: «Ήθελα να κάνω κάτι νοσταλγικό, σέξι και εμβληματικό. Η πρωταγωνίστρια αυτού του βίντεο είναι η Wonder Woman με τη μεγάλη αυτοπεποίθηση και απλά το λατρεύω. Τώρα, αν ξέρετε τι είναι καλό για εσάς, πηγαίνετε να το ακούσετε στο repeat».

Το «2 Die 4» ακολουθεί το «True Romance», μία δυνατή και συναισθηματικά φορτισμένη μπαλάντα, με την πιο εντυπωσιακή ερμηνεία της Tove Lo μέχρι σήμερα.

Το The FADER αποθέωσε το τραγούδι, γράφοντας: «Η κάθαρση στο dancefloor δεν είναι πλέον ο τελικός στόχος σε αυτή την πανέμορφη μπαλάντα. Η Tove Lo πραγματοποιεί μία από τις καλύτερες ερμηνείες της καριέρας της».

Νωρίτερα φέτος, η Tove Lo επέστρεψε με το «No One Dies From Love», το οποίο έχει συγκεντρώσει το εντυπωσιακό νούμερο των 31 εκατομμυρίων και πλέον streams παγκοσμίως.

Η Tove Lo περιοδεύει αυτό το καλοκαίρι και το φθινόπωρο, κάνοντας στάσεις στη Βόρεια Αμερική, στην Αυστραλία, στην Ευρώπη και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στο πλαίσιο της περιοδείας της στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ευρώπη θα πραγματοποιήσει 15 συναυλίες σε πόλεις όπως το Λονδίνο, το Παρίσι και το Βερολίνο.