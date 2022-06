TOQUEL: Το «Beverly Hills» στα άλμπουμ με το καλύτερο ντεμπούτο παγκοσμίως στο Spotify – Ξεπέρασε ακόμα και τον Liam Gallagher

Ο TOQUEL ξεπέρασε ακόμα και τον Liam Gallagher.

Το «Beverly Hills» του TOQUEL είναι ένα από τα δημοφιλέστερα νέα άλμπουμ παγκοσμίως στο Spotify.

Λίγα μόνο εικοσιτετράωρα έχουν περάσει από την κυκλοφορία του ολοκαίνουργιου άλμπουμ του TOQUEL και το «Beverly Hills» έχει ήδη προκαλέσει αίσθηση στις ψηφιακές πλατφόρμες.

Τα τραγούδια της νέας δισκογραφικής δουλειάς του ράπερ των επιτυχιών κυριαρχούν στις πρώτες θέσεις των ψηφιακών charts από την πρώτη ημέρα της κυκλοφορίας τους.

Στο No. 1 του ημερήσιου ελληνικού chart του Spotify συναντάμε το «Panorama», με τα τραγούδια του «Beverly Hills» να καταλαμβάνουν αυτή τη στιγμή τις 9 από τις 11 πρώτες θέσεις της κατάταξης.

To «Beverly Hills» έχει ξεπεράσει τον εντυπωσιακό αριθμό των 6,5 εκατομμυρίων streams μόνο στο Spotify.

Η επιτυχία αυτή ανέδειξε μάλιστα το «Beverly Hills» του TOQUEL ως ένα από τα δημοφιλέστερα νέα άλμπουμ παγκοσμίως για το τριήμερο 27 – 29 Μαΐου. Σε τρεις ημέρες μόνο, το «Beverly Hills» βρέθηκε στο Νο. 8 των Top Debut Albums του Spotify, ανάμεσα σε νέες κυκλοφορίες μεγαθηρίων της μουσικής σκηνής.

Χαρακτηριστικά, στο No. 1 βρίσκεται το νέο άλμπουμ «i used to think i could fly» της Tate McRae, στο No. 2 το «Face The Sun» των SEVENTEEN και στο No. 4 του soundtrack της ταινίας «Top Gun: Maverick».

Αξίζει να σημειωθεί ότι το «Beverly Hills» του TOQUEL έκανε καλύτερο ντεμπούτο στο Spotify από το νέο άλμπουμ «C’mon You Know» του εμβληματικού Liam Gallagher, το οποίο ακολουθεί στο No. 9 της λίστας.

Το «Beverly Hills» κυκλοφόρησε από τη Minos EMI, a Universal Music Company σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες στις 27 Μαΐου, ακριβώς τρία χρονιά μετά το τελευταίο άλμπουμ του TOQUEL, το «777», μία από τις δημοφιλέστερες και εμπορικότερες κυκλοφορίες των τελευταίων ετών στην ελληνική δισκογραφία.

Τις επόμενες ημέρες το νέο άλμπουμ του TOQUEL με τίτλο «Beverly Hills» θα είναι διαθέσιμο και σε φυσικό προϊόν σε όλα τα καταστήματα δίσκων στην Ελλάδα.