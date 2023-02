Topic, Robin Schulz, Nico Santos και Paul van Dyk συνεργάζονται στο «In Your Arms (For An Angel)»

Το trance anthem της δεκαετίας του ’90 αποκτά νέα πνοή.

Ο ταλαντούχος Topic συνεργάζεται με τον DJ και παραγωγό Robin Schulz, τον τραγουδιστή Nico Santos και τον θρύλο της trance Paul van Dyk στο νέο single «In Your Arms», ένα remake του κλασικού τραγουδιού «For An Angel» του Paul van Dyk από το 1994.

Το «In Your Arms (For An Angel)», το οποίο κυκλοφορεί από την Virgin Records / Universal Music, είναι μία συναρπαστική ανανέωση της κλασικής trance επιτυχίας που απευθύνεται σε παλιούς και νέους λάτρεις του είδους.

Είναι εμφανές από τα ταλέντα που συγκεντρώνονται σε αυτό το τραγούδι ότι αποτελεί σίγουρα έναν αντάξιο φόρο τιμής στην αρχική κυκλοφορία.

Από τη πρώτη νότα του «In Your Arms (For An Angel)», διακρίνεται αμέσως ο χαρακτηριστικός ήχος του Topic και του Robin Schulz, οι οποίοι έχουν ένα εξαιρετικό μουσικό αισθητήριο.

Αξίζει να αναφερθεί ότι το τραγούδι χρησιμοποιεί αποσπάσματα της μελωδίας του πιάνου από το αρχικό κομμάτι του van Dyk και την αναμειγνύει υπέροχα με έναν σύγχρονο ήχο.

Το «In Your Arms (For An Angel)» αποδεικνύει τους λόγους για τους οποίους οι Topic, Robin Schulz, Nico Santos και Paul van Dyk θεωρούνται από τους καλύτερους στον τομέα τους. Κάθε καλλιτέχνης βρίσκει τον τρόπο να εντάξει ένα κομμάτι από το δικό του ύφος και να το συνδυάσει άψογα με το υπόλοιπο τραγούδι.

Ο Topic διαθέτει ένα εντυπωσιακό βιογραφικό. Στα πιο γνωστά τραγούδια του συγκαταλέγονται το «Breaking Me» με τον A7S, το οποίο έχει συγκεντρώσει πάνω από δύο δισεκατομμύρια streams, το «Your Love (9PM)» με τον ATB και τον A7S, το οποίο είναι υποψήφιο για το βραβείο του Διεθνούς Τραγουδιού της Χρονιάς στα BRIT Awards 2022, και το «Chain My Heart» με την Bebe Rexha.

Πρόκειται επίσης για μία μνημειώδη περίσταση για τον Paul van Dyk, ένας από τους πρωτοπόρους στον κόσμο της trance. Ο Paul van Dyk έχει ανακηρυχθεί δύο φορές ως ο Νο. 1 DJ στον κόσμο και το 2005 ήταν υποψήφιος στη νεοσύστατη τότε κατηγορία των Βραβείων Grammy για το Καλύτερο Dance / Electronic Άλμπουμ με το «Reflections».

Αυτή είναι η τρίτη συνεργασία μεταξύ του Topic και του Nico Santos, οι οποίοι έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους στα τραγούδια «Like I Love You» και «Home». Ο Robin Schulz και ο Nico Santos έχουν επίσης συνεργαστεί στο «More Than A Friend» το 2017.

Με τόσο σπουδαίους καλλιτέχνες σε ένα μόνο τραγούδι, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το «In Your Arms (For An Angel)» θα είναι ακόμα μία επιτυχία για τους Topic, Robin Schulz, Nico Santos και Paul van Dyk.