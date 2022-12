Topic και HRVY συνεργάζονται στο νέο single «All Or Nothing»

«Όλα ή τίποτα» για τον Topic και τον HRVY.

Καθώς το 2022 πλησιάζει προς το τέλος του και μία νέα χρονιά πλησιάζει, ο Topic και ο HRVY κυκλοφορούν ένα επικών διαστάσεων anthem με το «All Or Nothing».

Το τραγούδι συνδυάζει τη χαμηλόφωνη ερμηνεία του HRVY με μία ανεξίτηλη μελωδία με την υπογραφή του Topic, που συνοδεύεται από τους πληθωρικούς ήχους της κιθάρας και των πλήκτρων. Μαζί, οι δύο καλλιτέχνες στέλνουν ένα ηχηρό μήνυμα να ζούμε με σκοπό μπροστά στις αντιξοότητες.

Ο Topic έγραψε το τραγούδι μαζί με τον τακτικό συνεργάτη του A7S και τον Dennis Lloyd («Nevermind», «Never Go Back»).

«Το “All Or Nothing” αναφέρεται στις σκέψεις αμφιβολίας που μπορεί να έχεις στο μυαλό σου σε διάφορους τύπους καταστάσεων στη ζωή. Σκοπός του είναι να σας παρακινήσει να μην δίνετε σε αυτές τις σκέψεις καμία δύναμη και να κάνετε κυριολεκτικά “τα πάντα ή τίποτα”!», εξηγεί ο Topic.

«Η κορύφωση του τραγουδιού μοιάζει με την ανακούφιση που νιώθεις όταν είσαι αρκετά γενναίος για να ξεπεράσεις τις αμφιβολίες σου. Είμαι πολύ χαρούμενος που ο HRVY συνεργάστηκε μαζί μου σε αυτό το τραγούδι, γιατί νιώθω ότι η φωνή και η προσωπικότητά του μεταφέρουν πολύ καλά το μήνυμα», συνεχίζει.

Ο HRVY προσθέτει: «Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ενθουσιασμένος για την κυκλοφορία αυτού του τραγουδιού. Νομίζω ότι ο Topic είναι ένας φοβερός καλλιτέχνης, λατρεύω την παραγωγή του στο κομμάτι και είναι τιμή μου που συνεργαζόμαστε του σε ένα τραγούδι».

Το «All Or Nothing» επισφραγίζει μία εντυπωσιακή χρονιά και για τους δύο καλλιτέχνες.

Ο Topic ανέβασε την καριέρα του σε νέα ύψη με την πρώτη του περιοδεία στις ΗΠΑ, μία θριαμβευτική εμφάνιση στην κεντρική σκηνή του «Tomorrowland» και μία σειρά από κυκλοφορίες όπως το «Follow Me» με τον John Martin, το «Saving Me» (feat. Sasha Alex Sloan) και το «Solo Para Ti» με τον Alvaro Soler.

Ο Γερμανο-Κροάτης παραγωγός συνεργάστηκε πρόσφατα με τον Σουηδό τραγουδιστή – τραγουδοποιό A7S στο «Kernkraft 400 (A Better Day)», το οποίο έχει συγκεντρώσει πάνω από 80 εκατομμύρια streams μέχρι σήμερα και διατηρεί σταθερή παρουσία στο Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart στην Ελλάδα.

Το 2021, οι Topic, ATB και A7S έλαβαν μία υποψηφιότητα στα BRIT Awards για το Καλύτερο Διεθνές Τραγούδι για την επιτυχία τους «Your Love (9PM)», που έχει συγκεντρώσει πάνω από ένα δισεκατομμύριο streams αθροιστικά παγκοσμίως.

Ο HRVY, ένα από τα καλύτερα pop ταλέντα του Ηνωμένου Βασιλείου, κυκλοφόρησε το 2022 το νέο του EP «Views From The 23rd Floor», το οποίο έχει καταγράψει έκτοτε πάνω από 50 εκατομμύρια streams. Με τραγούδια όπως το electro-pop banger «Talking To The Stars» και το υπέροχο «Golden Hour», ο HRVY έκανε με το EP αυτό ένα βήμα προς έναν πιο ώριμο ήχο.

Η εντυπωσιακή πορεία του HRVY συνεχίστηκε με το επόμενο τραγούδι του, «I Wish I Could Hate You». Συνεργάστηκε επίσης με τον υποψήφιο για Grammy καλλιτέχνη/παραγωγό Steve Aoki στο καλοκαιρινό dance anthem «Save Me», το οποίο έφτασε στο Νο. 1 του Mediabase Dance Music Chart.

Σε ηλικία 23 ετών, ο HRVY έχει ήδη αποκτήσει ένα απίστευτα ισχυρό διαδικτυακό κοινό που εκτείνεται σε όλο τον κόσμο. Έχει ξεπεράσει το ένα δισεκατομμύριο streams στο Spotify και έχει πραγματοποιήσει μία σειρά από sold-out headline εμφανίσεις σε Βόρεια Αμερική, Ηνωμένο Βασίλειο, Ευρώπη, Ασία και Αυστραλία.