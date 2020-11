Topic και A7S παρουσιάζουν το video για το «Why Do You Lie To Me» με τον Lil Baby

Το video για τη νέα συνεργασία του Topic και του A7S.

Ο Γερμανός DJ και παραγωγός Topic και ο Σουηδός τραγουδιστής και παραγωγός A7S αποκαλύπτουν το music video για το νέο τραγούδι τους «Why Do You Lie To Me», στο οποίο συμμετέχει ο ράπερ Lil Baby.

Στο video, το οποίο έχει σκηνοθετήσει η Γερμανίδα influencer Dagi Bee, πρωταγωνιστούν δημιουργοί περιεχομένου του TikTok όπως οι Anna Klinski και Tim Schaecker.

Το τελικά αποτέλεσμα εξερευνά θέματα όπως η αγάπη, η απώλειας και ο αισθησιασμό, ζωγραφίζοντας τη θαμπή εικόνα ενός πάρτι στο οποίο θολώνει η διαχωριστική γραμμή μεταξύ της πραγματικότητας και της ψευδαίσθησης.

Από την κυκλοφορία του τον Αύγουστο μέχρι σήμερα, το «Why Do You Lie To Me» έχει συγκεντρώσει πάνω από 26 εκατομμύρια streams παγκοσμίως και έχει λάβει την υποστήριξη ραδιοφώνων όπως το BBC Radio 1 και άλλων σημαντικών σταθμών σε όλο τον κόσμο.

Ο Topic μοιράστηκε πρόσφατα ένα EP μια διάφορα remixes του «Why Do You Lie To Me» από ονόματα όπως ο Γερμανός Keanu Silva και το viral δίδυμο των twocolors. Μάλιστα το remix των twocolors για το τραγούδι έχει ξεπεράσει ήδη το 1 εκατομμύριο streams στο Spotify.

Το «Why Do You Lie To Me» είναι η επόμενη συνεργασία του Topic και του A7S μετά το διεθνώς επιτυχημένο τραγούδι «Breaking Me», το οποίο μετρά αθροιστικά πάνω από ένα δισεκατομμύριο streams.

Το «Breaking Me» έχει συμπληρώσει 26 συνεχόμενες εβδομάδες παρουσίας στο Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart στην Ελλάδα, έχοντας φτάσει έως το No. 4 της κατάταξης. Το τραγούδι έχει ανέβει επίσης στο Top 20 του βρετανικού chart και έχει εμφανιστεί στο αμερικανικό Billboard Hot 100, ενώ κυριάρχησε στην πρώτη θέση του παγκόσμιου Top 200 στο Shazam.