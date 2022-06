Topic και A7S διασκευάζουν το «Kernkraft 400» και υπόσχονται «A Better Day»

Ο Topic και ο A7S συνεχίζουν την εξαιρετικά επιτυχημένη συνεργασία τους.

Άλλη μία επιτυχία από τον Topic και τoν A7S στον ορίζοντα. Μετά το εκπληκτικό single «Your Love (9PM)», το οποίο ξεπέρασε το ένα δισεκατομμύριο streams και έφτασε στις πρώτες θέσεις των charts, ακολουθεί το «A Better Day».

Αυτή τη φορά, οι εξαιρετικά ταλαντούχοι καλλιτέχνες πήραν το κλασικό τραγούδι «Kernkraft 400» των Zombie Nation από το 1999, το οποίο με τη σειρά του είναι μία επεξεργασία της μουσικής ενός παιχνιδιού για υπολογιστές που κυκλοφόρησε το 1984.

Οι δύο καλλιτέχνες έδωσαν μία μοντέρνα πινελιά στη χαρακτηριστική μουσική που ακούγεται ακόμα και σήμερα σε μεγάλα αθλητικά γεγονότα, με τη δυνατή φωνή του A7S να εναρμονίζεται τέλεια με τα μελαγχολικά και ζεστά beats του Topic.

Ο Topic λέει: «Είμαι ευτυχής που συνεργάστηκα ξανά με τον Alex. Στο στούντιο όλα γίνονται φυσικά και χωρίς επιπλοκές. Ιδιαίτερα από τη στιγμή που έχουμε γίνει πολύ καλοί φίλοι όλα αυτά τα χρόνια».

«Όταν συναντηθήκαμε για πρώτη φορά για το «A Better Day», θέλαμε να αναφερθούμε στην πανδημία και στο γεγονός ότι μετά τις κακές ημέρες έρχονται καλύτερες ημέρες και μπορούμε να τις περιμένουμε με ανυπομονησία», θυμάται

«Τώρα αυτό το μήνυμα είναι ακόμη πιο σημαντικό με τον πόλεμο σε εξέλιξη. Ίσως το τραγούδι να δώσει την ελπίδα που όλοι χρειάζονται τόσο απεγνωσμένα αυτή τη στιγμή», σημειώνει.

Ο A7S προσθέτει: «Ο Tobi και εγώ δουλεύουμε μαζί όλο και περισσότερο, και η ιδέα για το τραγούδι γεννήθηκε στο Ντουμπάι, όπου ζούμε και οι δύο τώρα. Αμέσως αισθανθήκαμε ότι είχαμε βρει κάτι ξεχωριστό. Πάντα αγαπούσαμε τη μελωδία από το «Kernkraft 400»».

«Η διαδικασία ήταν πολύ γρήγορη και αποφασίσαμε να αφήσουμε τo κουπλέ, το pre chorus και το ρεφρέν ακριβώς όπως προέκυψε κατά τη διάρκεια των συζητήσεών μας. Είναι σπουδαίο που μπορούμε να κυκλοφορήσουμε ξανά κάτι μαζί, ειδικά καθώς και οι δύο γίναμε πολύ καλοί φίλοι κατά τη διάρκεια των μουσικών διαδρομών μας», αναφέρει.

Ο Topic είναι ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στον κόσμο της dance μουσικής.

Μόνο το 2021 συγκέντρωσε πάνω από ένα δισεκατομμύριο streams, ενώ ήταν υποψήφιος για BRIT Award με το «Your Love (9PM)» στην κατηγορία του Καλύτερου Ξένου Τραγουδιού.

Έχει επίσης στο ενεργητικό του τις μεγάλες επιτυχίες «Breaking Me», «In Your Arms (For An Angel)» σε συνεργασία με τους Robin Schulz, Nico Santos και Paul van Dyk καθώς και το «Solo Para Ti, ένα ντουέτο με τον Alvaro Soler. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ο Topic θα εμφανιστεί σε φεστιβάλ όπως τα «Tomorrowland», «Parookaville», «Nameless» και «Airbeat One».

Ο ταλαντούχος Σουηδός τραγουδιστής A7S έχει πάνω από 4 δισεκατομμύρια streams και μία σειρά από επιτυχίες όπως το «Why Do You Lie To Me» με τον Lil Baby και το σόλο τραγούδι «Nirvana».

Ο A7S, ο οποίος έχει λάβει μία υποψηφιότητα στα Billboard Music Awards για το Καλύτερο Dance/Electronic Τραγούδι («Breaking Me») και έχει ανέβει στο No. 1 στο airplay σε Γερμανία, Κίνα και Σουηδία, είναι πλέον ένας από τους πιο περιζήτητους τραγουδιστές στον κόσμο.