Οι 20 μεγαλύτερες επιτυχίες της χρονιάς στο YοuTube.

Το Hit Channel παρουσιάζει τα 20 τραγούδια που άκουσαν περισσότερο οι Έλληνες στο YοuTube κατά τη διάρκεια του 2018, αποκλειστικά με βάση τον αριθμό των προβολών.

Την πρώτη θέση καταλαμβάνει ένα ξένο τραγούδι και συγκεκριμένα το μεθυστικό «Havana» της Camila Cabello.

Το single συγκέντρωσε πάνω από 19 εκατομμύρια προβολές από την Ελλάδα ενώ κυριάρχησε επί 19 συνολικά εβδομάδες στην πρώτη θέση του διεθνούς Airplay Chart στη χώρα μας, αποτελώντας αναμφίβολα τη μεγαλύτερη ξένη επιτυχία του 2018.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Θέμης Αδαμαντίδης με την επανακυκλοφορία της επιτυχίας «Στην Καρδιά», το πρώτο ελληνικό τραγούδι στη λίστα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το τραγούδι πέρασε δεύτερο κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή.

Ο Νίκος Οικονομόπουλος κατέχει τέσσερις θέσεις στην κορυφαία εικοσάδα, τις περισσότερες από κάθε άλλο καλλιτέχνη.

Εκτός από το «Για Κάποιο Λόγο» (Νο. 3) συναντάμε το «Για Παράδειγμα» (Νο. 9), το «Δε Σ’ Αγαπάω» (Νο. 16) και το καινούργιο «Τι Να Το Κάνω» (Νο. 19).

Από δύο τραγούδια έχουν αντίστοιχα στο Top 20 ο Νίκος Βέρτης («Γιατί Το Μετανιώνεις», «Φύγε»), ο Κωνσταντίνος Αργυρός («Λιώμα», «Ξημερώματα»), η Ελένη Φουρέιρα («Caramela», «Fuego») και η Cardi B.

Στα 20 δημοφιλέστερα τραγούδια υπάρχουν τέσσερα singles του διεθνούς ρεπερτορίου:

Το «Havana» της Camila Cabello (Νο. 1), το «Girls Like You» των Maroon 5 με την Cardi B (Νο. 13), το «I Like It» της Cardi B με τον Bad Bunny και τον J Balvin (No. 17) και το «Perfect» του Ed Sheeran (No. 18).

Τις υπόλοιπες θέσεις της κατάταξης καταλαμβάνουν SNIK, ο Ηλίας Βρεττός, ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο Ηλίας Καμπακάκης, η Γιάννα Τερζή και ο SNIK.

Όσον αφορά τις επιδόσεις των δισκογραφικών εταιρειών, η Minos EMI / Universal διαθέτει 7 τραγούδια της στο Top 20 και ακολουθεί η Panik Enterntainment Group με 6 τραγούδια (2 με την ετικέτα της Panik Records και 4 με την ετικέτα της Panik Platinum).

Η Heaven Music καταλαμβάνει 3 θέσεις, η Cobalt Music έχει αποκτήσει δύο θέσεις και η Feelgood Records μία θέση, αλλά εκείνη της κορυφής.

Fun Facts

Το «Havana» της Camila Cabello ήταν το δημοφιλέστερο τραγούδι στην Αθήνα για το 2018, ενώ στη Θεσσαλονίκη τις περισσότερες προβολές συγκέντρωσε το «Στην Καρδιά» του Θέμη Αδαμαντίδη.

Στην Κρήτη στην πρώτη θέση ήταν το «Φώναξέ Με» του Ηλία Βρεττού.

Σημαντικές σημειώσεις

Τα στοιχεία προέρχονται από τα insights του YοuTube και αφορούν αποκλειστικά τις προβολές που προήλθαν τους τελευταίους 12 μήνες από τους χρήστες της υπηρεσίας που διαμένουν στην Ελλάδα.

Ο αριθμός των προβολών είναι αθροιστικός για κάθε τραγούδι και συγκεντρώνει τις «ελληνικές» προβολές για όλα τα βίντεο ενός τραγουδιού, σε περίπτωση που έχουν δημοσιευθεί πολλαπλά, επίσημα ή ανεπίσημα.

Οι μετρήσεις έγιναν από το YοuTube με βάση το σύστημα αναγνώρισης «Content ID» που σκανάρει ολόκληρη την πλατφόρμα.

Το «Θέλω Να Σε Ξαναδώ» του Πάνου Κιάμου με τον Super Sako και τον BO είχε ξεπεράσει τις 25 εκατομμύρια προβολές, όμως τα δύο audio videos διαγράφηκαν όταν κυκλοφόρησε το video clip και για το λόγο αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι απουσιάζει από το Top 20.

Ενδέχεται επίσης να απουσιάζουν τραγούδια που δεν τους έχει αποδοθεί αναγνωριστικό επειδή δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις.

Καθότι οι διαφορές σε ορισμένες περιπτώσεις είναι μικρές, οι αντίστοιχες θέσεις ενδέχεται να αλλάξουν μέχρι την ολοκλήρωση της χρονιάς. Έχοντας καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, έχουν συμπεριληφθεί οι μετρήσεις μέχρι τις 18:30 της 31ης Δεκεμβρίου 2018.

Δείτε το Top 20 στην επόμενη σελίδα.