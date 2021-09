Tony Bennett και Lady Gaga παρουσιάζουν το ομότιτλο τραγούδι του άλμπουμ «Love For Sale»

Ένα κλασικό τραγούδι του Cole Porter που γράφτηκε το 1930 ερμηνεύουν ο Tony Bennett και η Lady Gaga.

Ο Tony Bennett και η Lady Gaga παρουσιάζουν το ομότιτλο τραγούδι του επερχόμενου άλμπουμ τους «Love For Sale».

Το «Love For Sale» είναι το δεύτερο κοινό δισκογραφικό εγχείρημα των δύο καλλιτεχνών μετά το πολυπλατινένιο και βραβευμένο Grammy άλμπουμ «Cheek To Cheek» του 2014.

Το άλμπουμ αποτελεί ένα αφιέρωμα στο έργο του Αμερικανού συνθέτη και στιχουργού Cole Porter (1891 – 1964), ο οποίος δημιούργησε ένα εκλεπτυσμένο και πλούσιο έργο που παρουσιάστηκε τόσο στης σκηνές του Broadway όσο και στη μεγάλη οθόνη.

Επίσης χαρακτηρίζεται ως το τελευταίο άλμπουμ του 95χρονου Tony Bennett, ο οποίος δίνει μάχη με το νόσο Αλτσχάιμερ από το 2016. Παρόλα αυτά συνέχισε να περιοδεύει διεθνώς και να κυκλοφορεί διάφορους δίσκους.

Το «Love For Sale» είναι ένα τραγούδι του Cole Porter που ερμήνευσε η Kathryn Crawford στο μιούζικαλ «The New Yorkers», το οποίο έκανε πρεμιέρα στο Broadway στις 8 Δεκεμβρίου 1930 και έριξε αυλαία τον Μάιο του 1931 μετά από 168 παραστάσεις.

Το τραγούδι είναι γραμμένο από τη σκοπιά μιας ιερόδουλης που διαφημίζει «αγάπη προς πώληση».

Όταν κυκλοφόρησε το 1930, πολλοί ραδιοφωνικοί σταθμοί απέφυγαν να το μεταδώσουν. Λόγω των παραπόνων, ο Cole Porter μετέφερε το σκηνικό του τραγουδιού από το μιούζικαλ στο «Cotton Club» του Χάρλεμ, όπου το τραγούδησε η Αφροαμερικανίδα Elisabeth Welch αντί της Kathryn Crawford.

Το «Love For Sale» έχουν ηχογραφήσει σπουδαίοι καλλιτέχνες όπως η Billie Holiday (1952), η Ella Flitzgerald (1956), ο Miles Davis (1958), οι Boney M. (1977), αλλά και ο ίδιος ο Tony Bennett το 1957 στον δίσκο του «The Beat Of My Heart».

Στο κατώφλι της κυκλοφορίας του άλμπουμ L”ove For Sale», θα προβληθεί την Κυριακή 28 Νοεμβρίου στο τηλεοπτικό δίκτυο του CBS και θα είναι διαθέσιμη σε ζωντανή μετάδοση και on demand στο Paramount+ μία ξεχωριστή συναυλία με τίτλο «One Last Time: An Evening with Lady Gaga & Tony Bennett», που τιμά τη μουσική κληρονομιά και τη μακροχρόνια φιλία του Tony Bennett και της Lady Gaga.

Στη ζωντανή συναυλία, που γυρίστηκε σε δύο sold out συναυλίες στο «Radio City Music Hall» της Νέας Υόρκης τον Αύγουστο του 2021 για τον εορτασμό των 95ων γενεθλίων του Tony Bennett, οι δύο απίστευτοι καλλιτέχνες ερμηνεύουν ντουέτα και σόλο τραγούδια με βάση την κοινή αγάπη τους για τον κανόνα των πιο σημαντικών τραγουδιών των αρχών του 20ού αιώνα.

Το νέο άλμπουμ «Love For Sale» του Tony Bennett και της Lady Gaga θα κυκλοφορήσει από την Columbia Records / Sony Music και την Interscope Records / Universal Music την 1η Οκτωβρίου.