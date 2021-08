Lady Gaga και Tony Bennett ανακοινώνουν το νέο άλμπουμ «Love For Sale» και κυκλοφορούν το πρώτο single

Ο Tony Bennett και η Lady Gaga ανακοινώνουν την κυκλοφορία του ιδιαίτερα πολυαναμενόμενου δεύτερου κοινού άλμπουμ τους.

Το νέο συνεργατικό άλμπουμ του Tony Bennett και της Lady Gaga θα τιτλοφορείται «Love For Sale» και θα κυκλοφορήσει την 1η Οκτωβρίου.

Αυτό το ιστορικό άλμπουμ, το οποίο θα είναι η τελευταία ηχογράφηση του Tony Bennett, θα παρουσιάσει τραγούδια από την ανθολογία του σπουδαίου Αμερικανού συνθέτη και στιχουργού Cole Porter (1891 – 1964) τόσο σε ντουέτα όσο και σόλο ερμηνείες από τους δύο καλλιτέχνες.

Το πρώτο δείγμα του άλμπουμ είναι ένα ντουέτο του Tony Bennett και της Lady Gaga στο κλασικό τραγούδι «I Get A Kick Out Of You» από το μιούζικαλ «Anything Goes» του 1934.

Το music video για τη νέα εκτέλεση των δύο εμβληματικών καλλιτεχνών θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή 6 Αυγούστου.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Lady Gaga (@ladygaga)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Lady Gaga (@ladygaga)

Ο Tony Bennett γιορτάζει τα 95α γενέθλιά του με δύο συναυλίες στο «Radio City Music Hall» της Νέας Υόρκης στις 3 και 5 Αυγούστου όπου μοιράζεται τη σκηνή με την αγαπημένη του συνεργάτιδα Lady Gaga.

Τα εισιτήρια για τις δύο παραστάσεις με τίτλο «One Last Time: An Evening With Tony Bennett and Lady Gaga» εξαντλήθηκαν μέσα σε μια ημέρα από την κυκλοφορία τους στο κοινό.

Το «Love For Sale» με τραγούδια από την ανθολογία του Cole Porter ήταν μια ιδέα που οι δύο ερμηνευτές συζήτησαν λίγο μετά το πρώτο τους άλμπουμ, «Cheek To Cheek», που έκανε ντεμπούτο στο #1 των charts του Billboard κατά την κυκλοφορία του το 2015.

Το νέο άλμπουμ του Tony Bennett και της Lady Gaga ηχογραφήθηκε στα Electric Lady Studios της Νέας Υόρκης και περιλαμβάνει ένα μείγμα jazz συνόλων, big band ορχηστρών και ορχηστρικών ενορχηστρώσεων.

Την περίοδο των ηχογραφήσεων ο Tony Bennett έδινε ήδη μάχη με τη νόσο του Αλτσχάιμερ, με την οικογένειά του να αποκαλύπτει την κατάσταση της υγείας του νωρίτερα φέτος.

Το «Love For Sale», το οποίο θα κυκλοφορήσει από τις Columbia Records / Sony Music και Interscope Records / Universal Music, θα είναι διαθέσιμο τόσο σε τυπική και deluxe έκδοση και σε μορφή βινυλίου όσο και σε εξαιρετικά συλλεκτική έκδοση box set.

Για τον εορτασμό των 95ων γενεθλίων του Tony Bennett, η Lady Gaga κάλεσε τους θαυμαστές να δημοσιεύσουν στο Instagram Reels τα δικά τους βίντεο στα οποία θα αναφέρουν ένα πράγμα που αγαπούν στον Bennett χρησιμοποιώντας το hashtag #Tonys95thBdayCard.

Η αστέρας της pop θα επιλέξει τα αγαπημένα της βίντεο και θα τα συγκεντρώσει σε ένα βίντεο που θα περιλαμβάνει τους 95 λόγους για τους οποίους αγαπούν τον Tony Bennett τόσο το κοινό όσο και η ίδια.