Η Tones And I αλλάζει πρόσωπα στο video του νέου single «Ur So F**kInG cOoL»

Το ταλέντο της στις μεταμορφώσεις αποκαλύπτει η Tones And I.

Η Tones And I κυκλοφορεί ένα νέο τραγούδι με τον τίτλο «Ur So F**kInG cOoL».

Η Αυστραλέζα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός περιγράφει σχετικά με την ιστορία πίσω από το «Ur So F**kInG cOoL»: «Έγραψα αυτό το τραγούδι αφού πήγα σε ένα πάρτι και όλοι εκεί πίστευαν ότι ήταν το πιο φοβερό και εγώ σκεφτόμουν απλώς ότι “είναι χάλια, φεύγω”».

Από το συγκεκριμένο σκηνικό είναι εμπνευσμένο και το music video που συνοδεύει το «Ur So F**kInG cOoL», με την Tones And I να αλλάζει πρόσωπα και να υποδύεται τους καλεσμένους ενός πάρτι που θεωρεί αδιάφορο.

Τη σκηνοθεσία έχουν επιμεληθεί οι Nick Kozakis, Liam Kelly και η ίδια η Toni Watson.

Το «Ur So F**kInG cOoL» είναι η επόμενη κυκλοφορία κυκλοφορία της ανερχόμενης star μετά τα singles «Can’t Be Happy All The Time» και «Bad Child», με το τελευταίο να έχει γίνει χρυσό στην Αυστραλία.

Την ίδια στιγμή συνεχίζει τη φρενήρη πορεία της στα ελληνικά ραδιόφωνα η επιτυχία «Dance Monkey» της Tones And I, ένα τραγούδι που έχει συμπληρώσει 17 συνεχόμενες εβδομάδες στο Νο. 1 του Διεθνούς Airplay Chart, χωρίς να δείχνει κανένα σημάδι επιβράδυνσης.

Η Tones And I κέρδισε πριν λίγο καιρό το πρώτο βραβείο στο Διεθνή Διαγωνισμό Τραγουδοποιίας (ISC) με το «Dance Monkey», ενώ την προηγούμενη εβδομάδα απέσπασε δύο βραβεία, για το «Τραγούδι της Χρονιάς» και τον «Breakthrough Τραγουδοποιό», στα αυστραλιανά APRA Music Awards.