Η Tones And I μοιράζεται το music video του «Bad Child»

Ένα βίντεο με μεταφυσικά στοιχεία ετοίμασε η Tones And I.

Η Tones And I μοιράζεται το music video για το «Bad Child», ένα από τα δύο νέα τραγούδια που κυκλοφόρησε πρόσφατα.

Το βίντεο του «Bad Child» έρχεται ενώ συνεχίζεται για την Αυστραλή καλλιτέχνιδα η επιτυχία του single «Dance Monkey», το οποίο έχει γίνει δέκα φορές πλατινένιο στην πατρίδα της και συμπληρώνει αντίστοιχα δέκα συνεχόμενες εβδομάδες στο No. 1 του Διεθνούς Airplay Chart της MediaInspector στην Ελλάδα.

Η Tones And I κυκλοφόρησε το «Bad Child» τον προηγούμενο μήνα μαζί με άλλο ένα ολοκαίνουργιο τραγούδι που φέρει τον τίτλο «Can’t Be Happy All The Time».

«Ήθελα πάντα να γράψω ένα τραγούδι μπαίνοντας στη θέση κάποιου άλλου, να γράψω με τη δική του οπτική. Το “Bad Child” ήταν η πρώτη φορά που κατάφερα να το κάνω αυτό. Βλέπει τη ζωή να προχωράει μέσα από τα μάτια κάποιου άλλου», εξήγησε η τραγουδίστρια και τραγουδοποιός για το single.

Την παραγωγή για το music video του «Bad Child» έχουν κάνει τα Visible Studios και τη σκηνοθεσία οι Liam Kelly και Nick Kozakis.

Στο βίντεο πρωταγωνιστούν πρωταγωνιστούν δύο παιδιά, ένα από τα οποία φοράει το χαρακτηριστικό καπέλο του μπέιζμπολ της Tones And I, που αισθάνονται περιθωριοποιημένα μέσα στην πολυτελή έπαυλη της οικογένειάς τους.

Ένα από τα παιδιά ανακαλύπτει τη σκοτεινή δύναμη που κρύβεται μέσα στο σπίτι τους και έτσι πρέπει να βρουν τρόπο να ξεφύγουν.