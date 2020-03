Tones and I: Ακούστε τα νέα singles «Bad Child» και «Can’t Be Happy All The Time»

Τα δύο πρώτα τραγούδια της Tones and I για τη φετινή χρονιά.

Η Tones and I παρουσιάζει τα δύο ολοκαίνουργια singles «Bad Child» και «Can’t Be Happy All The Time».

Το δύο τραγούδια σηματοδοτούν τις πρώτες κυκλοφορίες της καλλιτέχνιδας από την Αυστραλία μετά το πρώτο της EP, με τίτλο «The Kids Are Coming», το οποίο περιείχε και την παγκόσμια επιτυχία «Dance Monkey».

Η Tones and I έχει γράψει ιστορία με το «Dance Monkey», που είναι ήδη εννέα φορές πλατινένιο στην Αυστραλία.

Το «Dance Monkey» έγινε το single με τις περισσότερες αναζητήσεις όλων των εποχών στο Shazam, συγκέντρωσε 2 δισεκατομμύρια streams σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες,ενώ διατηρεί το ρεκόρ για τις για το τραγούδι με τις για το τραγούδι που έχει διανύσει τις περισσότερες εβδομάδες στην πρώτη θέση του αυστραλιανού chart.

Η επιτυχία της Tones and I έχει συμπληρώσει επίσης πέντε συνεχόμενες εβδομάδες συμπληρώνει στο Νο. 1 του Διεθνούς Airplay Chart στην Ελλάδα, ενώ αναμένεται να βρεθεί αυτή την εβδομάδα και στην κορυφή του μικτού ρεπερτορίου.

Επιπλέον το «Dance Monkey» ονομάστηκε από την IFPI ως το έκτο single με τις υψηλότερες πωλήσεις για το 2019.

Η επόμενη πρόταση της Toni Watson έρχεται με το «Bad Child» και το «Can’t Be Happy All The Time».

Όπως εξηγεί η Tones and I, το «Can’t Be Happy All The Time» είναι ένα τραγούδι για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ένας καλλιτέχνης όταν γίνεται διάσημος τόσο γρήγορα, για τη δραματική αλλαγή στον τρόπο της ζωής του, αλλά και για τα καλά και τα κακά που έρχονται με την επιτυχία.

«Ήθελα πάντα να γράψω ένα τραγούδι μπαίνοντας στη θέση κάποιου άλλου, να γράψω με τη δική του οπτική. Το “Bad Child” ήταν η πρώτη φορά που κατάφερα να το κάνω αυτό. Βλέπει τη ζωή να προχωράει μέσα από τα μάτια κάποιου άλλου», προσθέτει η τραγουδίστρια.

«Αυτά είναι τα πρώτα τραγούδια που κυκλοφορούν φέτος και ανυπομονώ να μοιραστώ περισσότερα», ολοκληρώνει.