«Αυτό το τραγούδι το απεχθάνομαι πολλές φορές».

Το «Dance Monkey» έχει συγκεντρώσει πάνω από 7 δισεκατομμύρια streams όμως η Tones And I θα ήταν ευτυχισμένη αν δεν το άκουγε ποτέ ξανά.

Η Αυστραλή Tones And I, το πραγματικό όνομα της οποίας είναι Toni Watson κυκλοφόρησε το 2019 μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της εποχής του streaming. Το «Dance Monkey» που σημείωσε ρεκόρ στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Αυστραλία και τώρα βρίσκεται στο Νο. 3 της λίστας με τα τραγούδια με τα περισσότερα streams όλων των εποχών του Spotify.

Όπως τόσοι πολλοί καλλιτέχνες, η Tones And I κοιτάζει πάντα μπροστά, ποτέ πίσω.

Μιλώντας στο αυστραλιανό ραδιοφωνικό σταθμό Nova, η Tones And I αφηγήθηκε ένα περιστατικό σε ένα πρόσφατο εργαστήριο δημιουργίας τραγουδιών στο Λος Άντζελες, όπου οι πιθανοί συνεργάτες της πήγαν τις δημιουργίες προς την κατεύθυνση του διάσημου «Dance Monkey».

«Έλεγα: “Δεν θέλω να πάω εκεί πια”. Ήταν πολύ καλό για μένα. Έγραψα αυτό το τραγούδι μόνη μου χωρίς να προσπαθήσω να κάνω τίποτα και συνέβη, αλλά δεν θέλω απλά να προσπαθήσω να το κυνηγήσω ξανά αυτό το τραγούδι, το απεχθάνομαι συχνά», είπε η Tones And I.

«Πολλές φορές δεν θέλω να το τραγουδήσω. Δεν πρόκειται να γράψω άλλο τραγούδι σαν αυτό, θέλω απλά να πω στον κόσμο πώς νιώθω», τόνισε.

Το «Dance Monkey» μετέτρεψε την Tones And I σε διεθνή σταρ.

Το τραγούδι, που κυκλοφόρησε τον Μάιο του 2019, κυριάρχησε στο Νο. 1 του Ηνωμένου Βασιλείου για 11 εβδομάδες, επίδοση – ρεκόρ για σόλο γυναίκα καλλιτέχνιδα, και παρέμεινε στο No. 1 των charts στην Αυστραλία για τον πρωτοφανή αριθμό των 24 εβδομάδων.

Η επιτυχία της Tone And I γνώρισε επιτυχία αντίστοιχων διαστάσεων και στην Ελλάδα, όπου παρέμεινε για 18 εβδομάδες στο No. 1 του Διεθνούς Airplay Chart και για 11 εβδομάδες στο No. 1 Μικτού Airplay Chart.

Το «Dance Monkey» κατέκτησε την πρώτη θέση στα charts των πωλήσεων σε περίπου 30 χώρες. Μεταξύ άλλων χωρών, έχει γίνει 16 φορές πλατινένιο στην Αυστραλία, έξι φορές πλατινένιο στις Ηνωμένες Πολιτείες, πέντε φορές πλατινένιο στο Ηνωμένο Βασίλειο

Παράλληλα, το music video για το «Dance Monkey» έχει προβληθεί πάνω από 1,8 δισεκατομμύρια φορές στο YouTube.