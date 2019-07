Η συλλογή του μεγαλύτερου dance / house festival παγκοσμίως επιστρέφει με μία εορταστική έκδοση.

Η συλλογή «Tomorrowland 2019 – 15 Years» γιορτάζει τη μαγική επέτειο του μεγαλύτερου dance festival σε όλο τον κόσμο.

Το Tomorrowland λαμβάνει χώρα στο Βέλγιο και διοργανώνεται κάθε χρόνο κάθε καλοκαίρι στην τοποθεσία Schorre Boom, με παγκοσμίου φήμης DJs να παίρνουν μέρος.

Περιτριγυρισμένο από μια διακόσμηση που θυμίζει παραμύθι, το φεστιβάλ προσφέρει μια ευρύτητα μουσικών ειδών εντός των πλαισίων της ηλεκτρονικής μουσικής.

Το 2019 το «Tomorrowland» γιορτάζει τα 15 του χρόνια με μία εντυπωσιακή κεντρική σκηνή να το συνοδεύει, καθώς και με ένα απίστευτο line-up που αποτελείται από περισσότερους από 1000 καλλιτέχνες. Επιπλέον πραγματοποιούνται πολλές ειδικές εκδηλώσεις για να εορταστεί η 15η επέτειος της διοργάνωσης που έχει λάβει τέτοιες διαστάσεις που πλέον θεωρείται το δημοφιλέστερο και εντυπωσιακότερο μουσικό φεστιβάλ στον κόσμο.

Η έκδοση «Tomorrowland 2019 – 15 Years» φέρνει 15 αποκλειστικά mixes των μεγαλύτερων electronic επιτυχιών της εποχής.

Συμπεριλαμβάνει 1 full mix για κάθε χρόνο και 5 CDs με τους κορυφαίους συμμετέχοντες του φεστιβάλ, όπως οι Swedish House Mafia, o Armin van Buuren, o Avicci, οι Dimitri Vegas & Like Mike, o Martin Garrix και οι Lost Frequencies.

Διαθέσιμο σε deluxe edition με 5 CDs σε όλα τα καταστήματα από την Panik Records.

Το tracklist του «Tomorrowland 2019 – 15 Years»

CD 1

1. Julien Jabre – Swimming Places

2. Roman Flügel – Geht’s Noch?

3. Âme – Rej

4. Tiga – You Gonna Want Me

5. Vitalic – My Friend Dario

6. Laurent Garnier – The Man With The Red Face

7. Tiësto – Adagio For Strings

8. Fish Go Deep with Tracey K – The Cure & The Cause (Dennis Ferrer Remix)

9. Switch – A Bit Patchy (Eric Prydz Remix)

10. Ferrer & Sydenham Inc – Sandcastles

11. Julian Jeweil – Air Conditionné

12. Fedde Le Grand – Put Your Hands Up For Detroit

13. Buy Now – For Sale

14. Emjay & The Atari Babies – Stimulate

15. Bob Sinclar – Save Our Soul

16. Solee – Impressed

17. Ida Engberg – Disco Volante (Sébastien Léger Remix)

18. Gregor Tresher – A Thousand Nights

19. Gui Boratto – Beautiful Life

20. The Subs – Kiss My Trance

21. Tiësto – Ten Seconds Before Sunrise

CD 2

1. Red Carpet – Alright

2. Solomun – Somebody’s Story

3. Dataworx – Control

4. Eric Prydz – Pjanoo

5. Tocadisco feat. Meral Al-Mer – Streetgirls (Tocadisco Remix)

6. Crookers – Knobbers

7. Armin van Buuren feat. Sharon den Adel – In And Out Of Love

8. Dennis Ferrer – Sinfonia Della Notte

9. Axwell/Ingrosso/Angello/Laidback Luke feat. Deborah Cox – Leave The World Behind

10. Chicane – Poppiholla

11. TV Rock feat. Rudy – In The Air (Axwell Remix)

12. David Tort – Lost in Acid

13. Hardwell – Display

14. Delerium – Silence (DJ Tiësto’s In Search Of Sunrise Remix)

15. Dennis Ferrer – Hey Hey (DF’s Attention Vocal Mix)

16. Adrian Lux – Teenage Crime

17. John Dahlbäck – Everywhere

18. Tim Berg – Bromance (Avicii’s Arena Mix)

19. Axwell feat. Errol Reid – Nothing But Love

20. Steve Angello – Knas

21. Swedish House Mafia – One

CD 3

1. Pachanga Boys – Time

2. Guy J – Lamur (Henry Saiz Remix)

3. Soul Central – Strings Of Life (Supernova Remix)

4. Dirty Soul feat. Rudy – Phazing

5. Avicii – Levels

6. Sebastian Ingrosso + Alesso feat. Ryan Tedder – Calling (Lose My Mind)

7. Dimitri Vegas, Like Mike, Yves V & Angger Dimas – Madagascar

8. Eric Prydz vs. Empire Of The Sun – We Are Mirage

9. Kölsch feat.Troels Abrahamsen – All That Matters

10. Ry & Frank Wiedemann – Howling (Âme Remix)

11. Dimitri Vegas & Like Mike – Yemaya

12. Hardwell – Spaceman

13. Basto & Yves V – CloudBreaker (Basto Remix)

14. Otto Knows – Million Voices

15. Joris Voorn – Ringo

16. Kölsch – Goldfisch

17. Kryder – Aphrodite

18. Nicky Romero & Nervo – Like Home

19. Dimitri Vegas, Moguai & Like Mike – Mammoth

20. Armin Van Buuren feat. Trevor Guthrie – This Is What It Feels Like

21. Martin Garrix – Animals

CD 4

1. Lost Frequencies – Are You With Me

2. GusGus – Crossfade (Maceo Plex Mix)

3. Maceo Plex – Conjure Dreams

4. Dimitri Vangelis & Wyman X Steve Angello – Payback

5. Afrojack feat. Wrabel – Ten Feet Tall

6. DubVision – Turn It Around

7. Dimitri Vegas & Martin Garrix & Like Mike – Tremor (Sensation 2014 Anthem) 2015

8. Solomun – Zora

9. Guy Mantzur & Roy Rosenfeld – Epika

10. Joris Voorn feat. Matthew Dear – Homeland (&ME Remix)

11. Armin van Buuren feat. Mr. Probz – Another You

12. Steve Angello feat. Mako – Children Of The Wild

13. Dimitri Vegas & Like Mike vs. Ummet Ozcan – The Hum

14. Dillon Francis & DJ Snake – Get Low

15. Whilk & Misky – Clap Your Hands (Solomun Remix)

16. Damian Lazarus & The Ancient Moons – Vermillion (&ME Remix)

17. Patrice Bäumel – Surge

18. Lost Frequencies feat. Janieck Devy – Reality

19. Dimitri Vegas & Like Mike vs. W&W – Arcade

20. Armin van Buuren vs. Human Resource – Dominator

21. Eric Prydz – Opus

CD 5

1. Lost Frequencies & Zonderling – Crazy

2. Bicep – Glue

3. CamelPhat & Elderbrook – Cola

4. Dino Lenny – Shoot Me To The Sky

5. Kölsch – Grey

6. Armin van Buuren and Sunnery James & Ryan Marciano – You Are

7. Dimitri Vegas & Like Mike vs. W&W – Crowd Control

8. Peggy Gou – It Makes You Forget (Itgehane)

9. Dom Dolla – Take It

10. Adriatique – Studies In Dance Theory

11. Kölsch and Tiga – HAL

12. CamelPhat X Cristoph feat. Jem Cooke – Breathe

13. Adam Beyer & Bart Skils – Your Mind

14. Armin van Buuren – Blah Blah Blah

15. Lost Frequencies feat. Flynn – Recognise

16. Joris Voorn – Ryo

17. Jam & Spoon – Stella (Kölsch Remix)

18. Maxim Lany – Renaissance

19. Corey James – DNA

20. Eats Everything – Space Raiders (Charlotte De Witte Remix)

21. Dimitri Vegas & Like Mike X Vini Vici X Liquid Soul – Untz Untz