Tomorrow X Together: Η υπερηφάνεια για τη συνεργασία με τους Jonas Brothers

Οι Tomorrow X Together μίλησαν για την «υπερηφάνεια» που ένιωσαν για τη συνεργασία τους με τους Jonas Brothers.

Σε μία νέα συνέντευξή τους στο Billboard, τα μέλη των TXT σχολίασαν την εμπειρία τους από τη συνεργασία τους με το αμερικανικό συγκρότημα στο νέο single «Do It Like That».

Οι Tomorrow X Together συνάντησαν στο στούντιο τον Ryan Tedder των OneRepublic και ενώ ο παραγωγός πολλών επιτυχιών είχε ήδη δώσει στο τραγούδι λίγη μαγεία, η προσθήκη των Jonas Brothers διεύρυνε την απήχηση του τραγουδιού σε μία ευρύτερη γενιά με λατρεία προς τα boy bands.

Ο Yeonjun αποκάλυψε ότι το «Do It Like That» ηχογραφήθηκε τον Μάιο, κατά τη διάρκεια του αμερικανικού σκέλους της παγκόσμιας περιοδείας «Act: Sweet Mirage» των Tomorrow X Together.

«Προσωπικά ήμουν θαυμαστής της μουσικής τους μεγαλώνοντας και μάλιστα έκανα εξάσκηση με τη μουσική τους ως μαθητευόμενος, οπότε ήταν σουρεαλιστικό να δουλεύω μαζί τους», δήλωσε.

Εν τω μεταξύ, ο Beomgyu πρόσθεσε ότι οι Jonas Brothers ήταν «απίστευτα φιλικοί από τη στιγμή που συναντηθήκαμε».

Ο Taehyun συμπλήρωσε: «Οι Jonas Brothers ήταν ακόμα πιο cool από κοντά και η φιλικότητά τους μας βοήθησε να δουλέψουμε μαζί σε ένα χαλαρό περιβάλλον».

Στο πλαίσιο της προώθησης του «Do It Like That», οι Jonas Brothers ετοίμασαν πλήθος περιεχομένου – από concept φωτογραφίες μέχρι teasers στο TikTok, όπως συνηθίζεται στον κόσμο της K-pop – για να προωθήσουν την κυκλοφορία.

«Ήταν εξίσου ενθουσιώδεις με εμάς για το γύρισμα περιεχομένου, κάτι που πραγματικά εκτιμήσαμε», σχολίασε ο Beomgyu.

Ο Hueningkai πρόσθεσε: «Πιστεύουμε ότι οι concept φωτογραφίες τους βγήκαν πολύ καλές και νιώθαμε υπερηφάνεια βλέποντας τις θετικές αντιδράσεις από τους θαυμαστές».

Ο Yeonjun αποκάλυψε ότι οι Tomorrow X Together χάρισαν στους Jonas Brothers το πιο πρόσφατο άλμπουμ τους «The Name Chapter: TEMPTATION» και μοιράστηκε την έκπληξή του για τη δεινότητα του αμερικανικού συγκροτήματος στο TikTok.

«Γυρίσαμε πολύ περιεχόμενο μαζί και θυμάμαι ότι με εξέπληξε ευχάριστα το πόσο καλοί ήταν στο να γυρίζουν βίντεο για το TikTok», είπε.

«Οι θεατές θα μπορέσουν να δουν πόσο καλά περάσαμε στα γυρίσματα αν προσέξουν τις εκφράσεις και τις κινήσεις των προσώπων των Tomorrow X Together και των Jonas Brothers μέσα στο μουσικό βίντεο!», σημείωσε ο Hueningkai.

Οι Tomorrow X Together έχουν πολλά μεγάλα πράγματα μπροστά τους.

Εκτός από την εμφάνισή τους στο Lollapalooza 2023, το ντοκιμαντέρ τους στο Disney+ και το νέο single τους με τους Jonas Brothers, έχουν πολλά «συναρπαστικά σχέδια» για τους επόμενο της χρονιάς.

«Δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε πολλά, αλλά συμπεριλαμβανομένου του νέου single μας, έχουμε πολλά συναρπαστικά σχέδια για το υπόλοιπο της χρονιάς εκτός από αυτά», δήλωσε ο Soobin.

«Είναι μία πολυάσχολη περίοδος για εμάς, αλλά είμαστε ευγνώμονες και δουλεύουμε σκληρά για να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό για τις πολλές ευκαιρίες να συναντήσουμε τους MOA μας» συνέχισε.

«Όπως πάντα, θα εκτιμούσαμε τον ενθουσιασμό και την υποστήριξη των MOA μας σε κάθε βήμα της διαδρομής!», τόνισε.