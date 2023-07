Οι Tomorrow X Together ετοιμάζονται να κατακτήσουν τον κόσμο στο trailer του νέου ντοκιμαντέρ «Our Lost Summer»

Οι Tomorrow X Together ανοίγουν τα παρασκήνια της παγκόσμιας περιοδείας τους.

Οι Tomorrow X Together θα προσφέρουν στους θαυμαστές τους μία γεύση από την τεράστια παγκόσμια περιοδεία τους σε ένα νέο ντοκιμαντέρ με τίτλο «Tomorrow X Together: Our Lost Summer», που θα κυκλοφορήσει στις 28 Ιουλίου στο Disney+.

Το ντοκιμαντέρ καταγράφει τις αξέχαστες στιγμές μεταξύ των πέντε μελών των Tomorrow X Together και των θαυμαστών τους.

Από τους πολυσύχναστους δρόμους της Σεούλ μέχρι τις ηλεκτρισμένες εμφανίσεις τους στο Σικάγο, τη Νέα Υόρκη, την Ατλάντα, το Ντάλας, το Χιούστον, το Σαν Φρανσίσκο και το Λος Άντζελες, το ντοκιμαντέρ παρακολουθεί την προετοιμασία, την αφοσίωση και την ανάπτυξη των Tomorrow X Together επί σκηνής.

Επίσης, περιλαμβάνει πλάνα από την εντυπωσιακή εμφάνιση των TXT στο διάσημο μουσικό φεστιβάλ Lollapalooza 2022.

Οι Tomorrow X Together έχουν αφήσει το δικό τους στίγμα στην pop μουσική σκηνή της Βόρειας Αμερικής, έχοντας τεράστια υποστήριξη από τους ακροατές της Gen Z και όχι μόνο.

Πέρυσι, οι Tomorrow X Together πραγματοποίησαν την πρώτη παγκόσμια περιοδεία τους, «Act: Love Sick», δίνοντας 20 συναυλίες σε 14 πόλεις και έγιναν το πρώτο K-pop συγκρότημα που εμφανίστηκε στο Lollapalooza στο Σικάγο, τον Ιούλιο του 2022.

Οι Tomorrow X Together ξεσήκωσαν το κοινό του φεστιβάλ με το πρώτο τους αγγλόφωνο τραγούδι, το «Magic» και το «Thursday’s Child Has Far To Go» μαζί με τις συναισθηματικές και συναρπαστικές εκτελέσεις των «Anti-Romantic», «LO$ER=LO♡ER» και «0X1=LOVESONG (I Know I Love You)»»

Συνέχισαν την παγκόσμια κυριαρχία τους με το EP «The Name Chapter: Temptation», που κυκλοφόρησε τον περασμένο χειμώνα, και έκανε ντεμπούτο στην κορυφή του Billboard 200.

Το «The Name Chapter: Temptation» ήταν το K-pop άλμπουμ που κυκλοφόρησε φέτος και παρέμεινε για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στο Billboard 200, ενώ κάθε τραγούδι από το αγαπημένο EP εμφανίστηκε στο ημερήσιο chart του Spotify για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι Tomorrow X Together έχουν επίσης ενώσει τις δυνάμεις τους με τους Jonas Brothers στο νέο single «Do It Like That», το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 7 Ιουλίου.

Η επική συνεργασία προέκυψε μετά τις sold out συναυλίες των Tomorrow X Together στο BMO Stadium του Λος Άντζελες τον περασμένο μήνα.

Οι Tomorrow X Together, καθώς ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο, θέλησαν να κυκλοφορήσουν το «Do It Like That» για το καλοκαίρι και προσκάλεσαν τους Jonas Brothers, οι οποίοι λάτρεψαν την ιδέα της συνεργασίας συμμετείχαν στο τραγούδι.