Tomorrow X Together και Jonas Brothers ενώνουν τις δυνάμεις τους

Δύο μοναδικά boy bands συνεργάζονται για πρώτη φορά.

Οι Tomorrow X Together ενώνουν τις δυνάμεις τους με τους Jonas Brothers σε ένα νέο single με τίτλο «Do It Like That».

Την παραγωγή του τραγουδιού υπογράφει ο Ryan Tedder των OneRepublic, ο οποίος έχει συνεργαστεί και στο παρελθόν με τους Jonas Brothers.

Το «Do It Like That» πρόκειται να κυκλοφορήσει ψηφιακά από την Big Hit Music στις 7 Ιουλίου.

Διαφήμιση

Οι Tomorrow X Together σχεδιάζουν να ανεβάσουν στα ύψη την προσμονή του κοινού για την κυκλοφορία της συνεργασίας τους με τους Jonas Brothers δημοσιεύοντας στις 29 Ιουνίου τις concept φωτογραφίες για το «Do It Like That», ενώ στις 5 Ιουλίου ένα teaser από το music video του single στις 5 Ιουλίου.

Οι Jonas Brothers δημοσίευσαν επίσης ένα ξεκαρδιστικό βίντεο με τους Tomorrow X Together μετά την ανακοίνωση του νέου single, στο οποίο τα αδέρφια κυριολεκτικά πέφτουν πάνω στους αστέρες της K-pop. «Με συγχωρείτε;», έγραψαν στη λεζάντα.

Η συνεργασία με τους Jonas Brothers αναμένεται να δώσει συνέχεια σε μια ήδη επιτυχημένη χρονιά για τους Tomorrow X Together.

Τον Φεβρουάριο, οι Tomorrow X Together κατέκτησαν για πρώτη φορά το No. 1 του Billboard 200 με το EP «The Name Chapter: Temptation». Αυτή ήταν η τρίτη συνεχόμενη κυκλοφορία τους που ανέβηκε στο Top 10 του chart.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το «The Name Chapter: Temptation» έγινε το K-pop άλμπουμ του 2023 με τη μεγαλύτερη χρονική διάρκεια παραμονής στο Billboard 200.

Το «Do It Like That» αποτελεί την πρώτη συνεργασία μεταξύ των Tomorrow X Together και των Jonas Brothers.

Τον Μάιο, οι Jonas Brothers κυκλοφόρησαν τη νέα δισκογραφική δουλειά τους «The Album», το οποίο απέσπασε θετικές κριτικές από το σύνολο των μουσικοκριτικών και των μέσων ενημέρωσης.

Το «The Album» έκανε ντεμπούτο στο No. 3 του Billboard 200 και έγινε το έβδομο άλμπουμ των Jonas Brothers που ανεβαίνει στο Top 10 του chart. Το συγκρότημα έχει κυριαρχήσει στο No. 1 με το «A Little Bit Longer» το 2008, το «Lines, Vines and Trying Times» το 2009 και το «Happiness Begins» το 2019.