Tomorrow X Together και Iann Dior ενώνουν τις δυνάμεις τους στο «Valley Of Lies»

Η K-pop συναντά το emo rap σε ένα συναισθηματικό τραγούδι.

Οι Tomorrow X Together (TXT) και ο Iann Dior ενώνουν την K-pop και το emo rap στη νέα συνεργασία τους με τίτλο «Valley Of Lies».

Οι σταρ της K-pop και ο ράπερ ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα τραγούδι στο οποίο παλεύουν να βρουν το νόημα της ζωής μετά από έναν δύσκολο χωρισμό.

Το «Valley Of Lies» κυκλοφόρησε μαζί με ένα visualizer, στο οποίο εμφανίζεται μία animated φιγούρα με ξανθά μαλλιά, γκρι μπλουζάκι και μαύρο τζιν να περπατάει σε διάφορα σκηνικά, όπως ένα ηλιόλουστο πάρκο και βουνά που θυμίζουν το Grand Canyon.

Μετά από μία περίοδο σκοταδιού, η φιγούρα ανεβαίνει στα σύννεφα και βλέπει τα αστέρια που πέφτουν πριν κατέβει ξανά στη Γη.

«Περπατάω μέσα στην κοιλάδα των ψεμάτων / Βλέπω ένα φέρετρο, που ταιριάζει απόλυτα στο μέγεθός μου / Δεν ανοίγουν, έχω μεταξένια βελονιά στο μάτι μου / Πονάω και έχασα την καρδιά μου στον ουρανό», τραγουδάει στο ρεφρέν του τραγουδιού ο Yeonjun, ο οποίος έγραψε το «Valley Of Lies» σε συνεργασία με τον Dior.

Ο Iann Dior ακολουθεί λίγο μετά το σόλο ρεφρέν του Yeonjun, με τη βοήθεια του Soobin, και τραγουδά: «Ξανά και ξανά και ξανά (Και ξανά) / Συνέχισε να παλεύεις, Αρμαγεδδών / Τώρα τα πράγματα δυσκολεύουν / Ποτέ δεν πίστευα ότι θα γινόσουν μάθημα / Φύγε, φύγε, φύγε / Πώς και δεν σε βλέπω ποτέ; / Πραγματικά κοντεύω να τα παρατήσω / Μισώ το συναίσθημα».

Ο Beomgyu, ο Taehyun και ο Huening Kai συναντούν αργότερα τον Iann Dior στο τελικό post-chorus του τραγουδιού.

Το «Valley of Lies» έρχεται μετά την κυκλοφορία του πρόσφατου μίνι άλμπουμ «Minisode 2: Thursday’s Child» των Tomorrow X Together των περασμένο Μάιο. Το EP ανέβηκε στο Νο. 1 του Top Album Sales Chart στο Billboard και στο Νο. 4 του γενικού chart του Billboard 200.

Στις 31 Ιουλίου, οι Tomorrow X Together θα συνοδεύσουν τον J-Hope των BTS στην εμφάνισή του ως επικεφαλής στο φεστιβάλ «Lollapalooza» του Σικάγο. Ο Iann Dior, εν τω μεταξύ, κυκλοφόρησε πριν το «Valley of Lies» το νέο του σόλο single με τίτλο «I Find It Hard».