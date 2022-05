Οι Tomorrow X Together γίνονται κακά αγόρια στο video του «Good Boy Gone Bad»

Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο EP «minisode 2: Thursday’s Child» των Tomorrow X Together.

Οι Tomorrow X Together (TXT) κυκλοφορούν το συναρπαστικό μουσικό βίντεο για το νέο single τους «Good Boy Gone Bad», στο οποίο τα μέλη του K-pop συγκροτήματος μετατρέπονται σε κακά παιδιά.

Το music video, μία ενστικτώδης και συγκλονιστική εκδήλωση θυμού και απώλειας, απεικονίζει – μαζί με το EP «minisode 2: Thursday’s Child» από το οποίο προέρχεται το τραγούδι – τον πρώτο χωρισμό ενός αγοριού.

Το βίντεο για το «Good Boy Gone Bad» ακολουθεί τα πέντε μέλη των Tomorrow X Together σε διάφορες φάσεις της ερωτικής απογοήτευσης σε διαφορετικά σκηνικά, όπως σκοτεινά σοκάκια, τηλεφωνικούς θαλάμους και μπάνια.

«Μια ουλή στο στήθος μου κατέληξε άσχημα / Έκοψε την καρδιά μου και μετά πέθανε / Αυτός που ήξερες, αυτό το καλό αγόρι κατέληξε άσχημα», τραγουδούν οι Tomorrow X Together στο ρεφρέν του «Good Boy Gone Bad».

Καθώς ο πρωταγωνιστής του EP διαχειρίζεται τη θλίψη που νιώθει στην καρδιά του, το «minisode 2: Thursday’s Child» περνάει κυκλικά από διαφορετικά συναισθήματα που του επιτρέπουν να κατανοήσει καλύτερα τον εαυτό του και τον κόσμο γύρω του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη δημιουργία του EP συνεισέφεραν τα περισσότερα μέλη των Tomorrow X Together.

Ο Beomgyu ήταν συμπαραγωγός στο τελευταίο τραγούδι, «Thursday’s Child Has Far To Go», ενώ ο Taehyun συνέβαλε στη δημιουργία του «Good Boy Gone Bad» και του «Opening Sequence». Ο Yeonjun έγραψε τους rap στίχους τόσο στο «Good Boy Gone Bad» όσο και στο «Lonely Boy» και το νεότερο μέλος του boy band, ο Hueningkai, έγραψε τους στίχους στο ” Opening Sequence» και στο «Lonely Boy».

Το «minisode 2: Thursday’s Child» χάρισε μεγάλη επιτυχία στους Tomorrow X Together πριν ακόμα κυκλοφορήσει, καθώς έσπασε το ρεκόρ προπαραγγελιών του συγκροτήματος, καταγράφοντας πάνω 1,46 εκατομμύρια προπαραγγελίες.

Αυτή είναι η πρώτη κυκλοφορία των Tomorrow X Together που σημείωσε πωλήσεις άνω του ενός εκατομμυρίου.

Το καλοκαίρι, οι Tomorrow X Together θα πραγματοποιήσουν την πρώτη τους παγκόσμία περιοδεία, στο πλαίσιο της οποίας θα δώσουν συναυλίες και στη Νότια Κορέα και στη Βόρεια Αμερική. Σύντομα αναμένεται να ανακοινωθούν συναυλίες σε περισσότερες χώρες.

Από το ντεμπούτο τους το 2019 μέχρι σήμερα, οι Tomorrow X Together έχουν κυριαρχήσει στην παγκόσμία K-pop σκηνή.

Έχουν στο ενεργητικό του ένα άλμπουμ που ανέβηκε στο Νο. 5 του αμερικανικού Billboard 200, με το δεύτερο ολοκληρωμένο άλμπουμ τους, «The Chaos Chapter: Freeze», το οποίο αποτέλεσε την K-pop κυκλοφορία του 2021 με τη μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής στο συγκεκριμένο chart. Το «The Chaos Chapter: Freeze» συμπλήρωσε 13 συνεχόμενες εβδομάδες παρουσίας στο Billboard 200.

Οι Tomorrow X Together έχουν λάβει επίσης υποψηφιότητες σε διοργανώσεις όπως τα People’s Choice Awards, MTV Millennial Awards και Mnet Asian Music Awards, μεταξύ άλλων.