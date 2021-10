Οι Tomorrow X Together κυκλοφορούν το music video του «Frost»

Τα μέλη των Tomorrow X Together μεταφέρονται στην προκαθορισμένη μοίρα τους στο video του «Frost».

Οι Tomorrow X Together κυκλοφόρησαν ένα νέο μουσικό βίντεο για το τραγούδι «Frost» από το δεύτερο άλμπουμ τους, «The Chaos Chapter: FREEZE».

Το «Frost» αφηγείται την ιστορία ενός αγοριού που μαθαίνει τη μοίρα που του δόθηκε και παρομοιάζει τη συγκεχυμένη και χαοτική κατάσταση του μυαλού του με τον «παγετό». Το τραγούδι συνδέεται με την αρχική ιστορία «The Star Seekers» των Tomorrow X Together, μια ιστορία ενηλικίωσης πέντε ιδιαίτερων αγοριών.

Το music video του «Frost» ξεκινά με τα πέντε μέλη του K-Pop συγκροτήματος να τρέχουν σε ένα φανταστικό Μαγικό Νησί, προσπαθώντας να απομακρυνθούν από τον επερχόμενο παγετό. Στην επόμενη σκηνή, βλέπουμε έναν σταθμό του μετρό. Στις έκτακτες ειδήσεις που προβάλλονται στον σταθμό ανακοινώνεται η εμφάνιση μιας καταβόθρας στη Σεούλ.

Με μια μικρή χάντρα, τα πέντε αγόρια των Tomorrow X Together ανοίγουν ένα πέρασμα προς το Μαγικό Νησί και συναντούν μια μάντισσα.

Καθένα από τα μέλη του συγκροτήματος λαμβάνει μια κάρτα που προβλέπει το πεπρωμένο του και μεταφέρεται στην προκαθορισμένη μοίρα του: Μια φλεγόμενη αρχαία πόλη, μια έρημος, μια σπηλιά με φράκταλ δομή, ένα δέντρο σε μια θάλασσα ουρανού και ένας λαβύρινθος από καθρέφτες.

Οι Tomorrow X Together δραπετεύουν και βλέπουν την παγωνιά που καταλαμβάνει το Μαγικό Νησί, πριν επιστρέψουν στην ασφάλεια του πραγματικού κόσμου. Στο χέρι του Taehyun, καθώς τα αγόρια παίρνουν ανάσα ανακουφισμένα, βρίσκεται το βιβλίο της μάντισσας από το Μαγικό Νησί.

Το «Frost» είναι hyperpop τραγούδι με trap βάσεις που αντιπαραθέτει τον πειραματικό ήχο των Tomorrow X Together με τον έντονο ήχο των κρουστών και του μπάσο. Τη μουσική υπογράφει ο καλλιτέχνης Ashnikko από το Λονδίνο και τους στίχους ο Yeonjun των Tomorrow X Together.

Οι Tomorrow X Together θα κυκλοφορήσουν στις 3 Δεκεμβρίου το πρώτο τους EP στα ιαπωνικά, με τίτλο «Chaotic Wonderland».

Το EP θα είναι διαθέσιμο σε τρεις φυσικές εκδόσεις: «Limited Edition A» που περιέχει ένα CD/DVD με μουσικό βίντεο και making of the video, «Limited Edition B» με CD/DVD με το making of για τη φωτογράφηση του εξωφύλλου και «Standard Edition» που περιέχει μόνο το CD. Κάθε έκδοση έχει συνοδεύεται επίσης από πέντε τυχαίες selfie φωτογραφικές κάρτες των μελών των σούπερ σταρ της K-pop.