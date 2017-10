Μυστήριο επικράτησε σχετικά με τις αντικρουόμενες πληροφορίες για το θάνατο του Tom Petty.

Ο Αμερικανός ρόκερ Tom Petty φέρεται να χαροπαλεύει για τη ζωή του σε νοσοκομείο της νότιας Καλιφόρνιας των Ηνωμένων Πολιτειών, μετά από αντικρουόμενες αναφορές ότι πέθανε.

Το «CBS News», επικαλούμενο το Αστυνομικό Τμήμα του Λος Άντζελες, δήλωσε το βράδυ της Δευτέρας 2 Οκτωβρίου ότι ο Tom Petty πέθανε σε ηλικία 66 ετών. Το «LAPD αργότερα έγραψε στο Twitter ότι δεν υπήρχαν «πληροφορίες σχετικά με το θάνατο του τραγουδιστή». Οι αρχικές πληροφορίες δόθηκαν ακούσια σε ορισμένες πηγές των μέσων ενημέρωσης.

Η ιστοσελίδα του «TMZ» ανέφερε αργότερα ότι ο καλλιτέχνης δεν αναμενόταν να ζήσει πολύ περισσότερο, αλλά «συνέχισε να παραμένει στη ζωή». Εκπρόσωποι για τον τραγουδιστή δεν απάντησαν στις κλήσεις για σχολιασμό ή επιβεβαίωση της κατάστασης της υγείας τους.

Το «TMZ» γνωστοποίησε νωρίτερα ότι ο Tom Petty μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο την Κυριακή (1/10), αφού βρέθηκε στο σπίτι του στο Μαλιμπού σε κατάσταση ασυνειδησίας, δεν ανέπνεε και είχε υποστεί καρδιακή ανακοπή.

Το «CBS News» μετέδωσε ότι ο 66χρονος Tom Petty απεβίωσε αφού σταμάτησε να του παρέχεται μηχανική υποστήριξη μετά την ανακοπή που υπέστη, την Κυριακή. Στον αντίποδα, η εταιρεία διοργάνωσης συναυλιών «Live Nation Entertainment» δηλώνει «βαθιά λυπημένη που έμαθε το θάνατο του Τom Petty».

Ο επιτυχημένος τραγουδιστής Tom Petty εκτόξευσε τη φήμη τη δεκαετία του 1970 με την μπάντα του «Τom Petty and the Heartbreakers».

Γνωστός για επιτυχίες όπως τα «Learing To Fly», «Free Fallin», «No One Comes No More» και «American Girl», πραγματοποιούσε αυτή την περίοδο μία επετειακή περιοδεία στις Ηνωμένες Πολιτείες για τα σαράντα έτη των «Heartbreakers».

Ο θρύλος της ροκ κυκλοφόρησε τρία σόλο άλμπουμ και άλλα 13 με το συγκρότημά του, που το 2002 μπήκε στο Hall of Fame της Rock and Roll.

Είχε κερδίσει τρία βραβεία Grammy σε σύνολο 18 υποψηφιοτήτων, τρία βραβεία στα MTV Video Music Awards σε σύνολο δέκα υποψηφιοτήτων και ένα βραβείο στα «Billboard Music Awards».