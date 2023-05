Tom Petty: Σε δημοπρασία κλεμμένα αντικείμενά του – Αγωγή από την οικογένειά του

«Είναι ξεκάθαρα κλεμμένα, δεν υπάρχει άλλη λέξη γι’ αυτό», δηλώνει η οικογένεια του Tom Petty.



Η οικογένεια του Tom Petty κινείται νομικά εναντίον του οίκου δημοπρασιών RR Auction από τη Βοστώνη που φέρεται να διέθεσε προς πώληση κλεμμένα αντικείμενα του τραγουδιστή.

Με την αναζήτηση του ονόματος του Tom Petty στον ιστότοπο της RR Auction, εμφανίζονται 57 διαφορετικά αντικείμενα, μεταξύ των οποίων σακάκια, γιλέκα, μπλουζάκια, πουλόβερ, καπέλα, παπούτσια, σάκοι, υπογεγραμμένοι δίσκοι και άλλα, τα οποία θεωρείται ότι ανήκουν σε μέλη της οικογένειας του τραγουδιστή.

Οι τιμές των αντικειμένων κυμαίνονται σήμερα από 100 έως 5.700 δολάρια και ήδη έχουν κατατεθεί πολλές προσφορές από ενδιαφερόμενους αγοραστές.

Η τιμή για ένα ασπρόμαυρο ριγέ σακάκι από σατέν του Tom Petty από το 1977 έχει ξεπεράσει τα 5.700 δολάρια και έχουν υποβληθεί 25 προσφορές.

Ένα γιλέκο με θέμα το διάστημα, παρόμοιο με αυτό που φορούσε ο Tom Petty στο Live Aid, έχει φτάσει στα 1.000 δολάρια έπειτα από 14 προσφορές.

Στα υπόλοιπα αντικείμενα εντοπίζεται τα μπλε και λευκά τζιν μπουφάν του Tom Petty, ένα μπουφάν από την περιοδεία «Appetite for Destruction» των Guns N’ Roses το 1987 με μια ετικέτα που αναφέρει «Tom – I’m With Axl», μία υπογεγραμμένη αφίσα για το άλμπουμ «You’re Gonna Get It!» του 1978 και ένα ζευγάρι μαύρες μπότες Zodiac.

Η δημοπρασία είναι προγραμματισμένο να ολοκληρωθεί στις 22 Ιουνίου.

Σε ανακοίνωσή της, η οικογένεια του Tom Petty υποστήριξε ότι τα αντικείμενα «εκλάπησαν κατευθείαν από ένα ασφαλισμένο αρχείο με βάση τις προγενέστερες πληροφορίες, τις παρατηρήσεις του προσωπικού και τις αποδείξεις».

Η οικογένεια του Tom Petty ζητά την άμεση επιστροφή όλων των αντικειμένων και επιπλέον καλεί τους ιδιώτες να σταματήσουν να παίρνουν μέρος στη δημοπρασία, ώστε να μην υποβληθούν αγωγές εναντίον τους.

«Πιστεύουμε ότι η RR Auction, με έδρα τη Βοστώνη, προσφέρει κλεμμένα αναμνηστικά αντικείμενα του Tom Petty με εντελώς ψευδή προέλευση ανακριβή ως προς τα γεγονότα και εντελώς αντίθετη με τις σαφείς αποδείξεις που τους έχουν παρουσιαστεί», σημειώνεται.

«Δεν αποκαλύπτουν το μέλος της οικογένειας που έχει προσφέρει αυτά τα αντικείμενα ή τον τρόπο με τον οποίο αποκτήθηκαν. Αλλά είναι ξεκάθαρα κλεμμένα, δεν υπάρχει άλλη λέξη γι’ αυτό», αναφέρεται.

«Τα αντικείμενα αυτά έχουν αναντικατάστατη συναισθηματική και εκπαιδευτική αξία για την οικογένεια και την κληρονομιά του Tom Petty και προσβλέπουμε στην ασφαλή επιστροφή τους», προσθέτει η οικογένεια του αείμνηστου τραγουδιστή.