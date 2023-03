Tom Morrello: Το μέλλον των Rage Against The Machine είναι αβέβαιο

«Ειλικρινά, ξέρω όσα ξέρετε και εσείς», δήλωσε ο Tom Morrello, αποφεύγοντας να δώσει μία οριστική απάντηση για το μέλλον των Rage Against The Machine.



Όταν οι Rage Against The Machine ακύρωσαν την περιοδείας τους για το 2022 και το 2023 λόγω της ρήξης που υπέστη στον αχίλλειο τένοντα ο τραγουδιστής Zack de la Rocha, οι θαυμαστές τους πιθανότατα υπέθεσαν ότι οι συναυλίες θα προγραμματιστούν σε νέες ημερομηνίες μόλις αναρρώσει.

Ωστόσο, σε μία νέα συνέντευξή του, ο κιθαρίστας Tom Morello υποστηρίζει ότι το μέλλον των Rage Against The Machine είναι αβέβαιο και ότι υπάρχει πιθανότητα οι συναυλίες να μην επαναπρογραμματιστούν ποτέ.

Μετά από αρκετές καθυστερήσεις λόγω της πανδημίας, οι Rage Against The Machine ξεκίνησαν τελικά την πρώτη περιοδεία τους μετά από έντεκα χρόνια το περασμένο καλοκαίρι, με τον Zack de la Rocha να τραυματίζεται σοβαρά κατά τη διάρκεια της δεύτερης συναυλίας.

Ενώ ο Zack de la Rocha επέμεινε και συνέχισε να τραγουδά για το υπόλοιπο της καλοκαιρινής περιοδείας τους στη Βόρεια Αμερική καθισμένος στη σκηνή, οι Rage Against The Machine ανακοίνωσαν την ακύρωση των προγραμματισμένων συναυλιών τους στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη για το 2022 και στη Βόρεια Αμερική για το 2023, προκειμένου να του δοθεί χρόνος για να αναρρώσει.

Μιλώντας στο Rolling Stone, ο Tom Morello προσπάθησε να αποκαταστήσει την αλήθεια σχετικά με τα παράπονα για τις υποτιθέμενες απαιτήσεις πιστοποιητικών εμβολιασμού για την είσοδο στις συναυλίες τους και την τιμή των εισιτηρίων για την περιοδεία των Rage Against The Machine.

Όμως η συζήτηση πήρε διαφορετική τροπή όταν ο Tom Morello άφησε να εννοηθεί ότι το μέλλον του συγκροτήματος είναι αμφίβολο, παρά τις πολλές προσπάθειες του περιοδικού να πάρει μία οριστική απάντηση.

Στην απλή ερώτηση αν το συγκρότημα θα συνεχίσει τις συναυλίες του μόλις αναρρώσει ο Zack de la Rocha, ο Tom Morello απάντησε: «Θα δούμε. Αν πρόκειται να γίνουν άλλες συναυλίες, θα το ανακοινώσουμε ως συγκρότημα. Δεν ξέρω. Ειλικρινά, ξέρω όσα ξέρετε και εσείς. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε περίοδο θεραπείας».

«Αν δεν γίνει ποτέ άλλη συναυλία, νομίζω ότι αυτή η περιοδεία έκανε τη δουλειά της. Δεν έχει σημασία πόσο περιοδεύεις. Σημασία έχει πώς είναι εκείνες τις στιγμές που το κάνεις. Οι Rage Against The Machine έχουν δώσει 19 συναυλίες τα τελευταία 12 χρόνια», υποστήριξε.

«Και η απήχηση αυτών των 19 συναυλιών νιώθω, μιλώντας με τους θαυμαστές, ότι ήταν ιστορικά γεγονότα που ενδυναμώνουν την ιδέα για το πώς είναι αυτή η μπάντα ζωντανά επί σκηνής», πρόσθεσε.

Όταν πιέστηκε να διευκρινίσει αν το συγκρότημα βρίσκεται σε διάλειμμα, ο Tom Morello δήλωσε: «Οι Rage Against The Machine είναι σαν το δαχτυλίδι στον “Άρχοντα των Δαχτυλιδιών”. Οδηγεί τους ανθρώπους στην τρέλα. Τρελαίνει τους δημοσιογράφους. Τρελαίνει τους ανθρώπους της δισκογραφικής βιομηχανίας. Το θέλουν. Θέλουν αυτό το πράγμα, και οδηγούνται στην τρέλα. Αν γίνουν συναυλίες των Rage, αν δεν γίνουν συναυλίες των Rage, θα το μάθετε από το συγκρότημα».

Χωρίς να υποχωρεί, το Rolling Stone ρώτησε ξανά για τις 38 συναυλίες που ακυρώθηκαν, με τον Tom Morello να απαντά κρυπτικά.

«Αξίζουν οι θαυμαστές των Rage Against The Machine σε όλο τον κόσμο να δουν το συγκρότημα; Ναι. Φυσικά και το αξίζουν. Θα ωφελούσε τους καιρούς να βρίσκεται στη σκηνή ένα πολιτιστικά, πνευματικά, ροκ, δυνατό συγκρότημα όπως οι Rage; Φυσικά. Δεν έχω νέα για εσάς σχετικά με αυτό. Ζητώ συγγνώμη. Δεν υπάρχει τίποτα εσωτερικό στις συζητήσεις μας που να λέει είτε ναι είτε όχι», είπε.

Η συζήτηση συνεχίστηκε, με το περιοδικό να ρωτάει τελικά τον κιθαρίστα αν οι Rage Against The Machine είναι ακόμα ή δεν είναι πλέον συγκρότημα. Επ’ αυτού, ο Tom Morello σχολίασε: «Θα ανατρέξω στην επίσημη δήλωση των Rage Against The Machine για το θέμα αυτό, για το οποίο όμως δεν υπάρχει καμία!».

Αν οι Rage Against The Machine βρίσκονται όντως σε διάλειμμα, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ένας τραυματισμός σταματά τις δραστηριότητες του συγκροτήματος.

Το 2000, επρόκειτο να ξεκινήσουν μία κοινή περιοδεία με τους Beastie Boys. Ωστόσο, αυτή η περιοδεία αναβλήθηκε και τελικά ακυρώθηκε όταν ο Mike D των Beastie Boys τραυματίστηκε σοβαρά στον ώμο του ενώ έκανε ποδήλατο. Λίγο καιρό αργότερα, οι Rage Against The Machine διαλύθηκαν και δεν έδωσαν άλλη συναυλία μέχρι το 2007.