Στο νέο άλμπουμ του Tom Morello συμμετέχουν καλλιτέχνες όπως οι Bruce Springsteen, Eddie Vedder, Chris Stapleton και άλλοι.

Ο Tom Morello κυκλοφορεί το νέο άλμπουμ «The Atlas Underground Fire».

Το άλμπουμ περιλαμβάνει 12 τραγούδια που εκτείνονται σε όλα τα μουσικά είδη, όπως το πιο πρόσφατο single, «The War Inside» με τη συμμετοχή του Chris Stapleton, το οποίο συνοδεύεται από ένα νέο animation μουσικό βίντεο με την υπογραφή του Tom Crew.

Ο Tom Morello, συνιδρυτής των συγκροτημάτων Rage Against The Machine, Audioslave και Prophets of Rage, είναι ευρέως γνωστός ως ένας κιθαρίστας που γκρεμίζει τα σύνορα και συνεχίζει να ανοίγει νέους δρόμους και να αποδεικνύει τη μεταμορφωτική δύναμη της μουσικής. Κατά τη διάρκεια της αξιοσημείωτης καριέρας του, έχει συνεργαστεί με ένα αξιοσημείωτα ευρύ φάσμα καλλιτεχνών που εκτείνονται από τους Wu Tang Clan μέχρι τον Johnny Cash

Στο «The Atlas Underground Fire», όπως και στο «The Atlas Underground» του 2018, ο Tom Morello εξερεύνησε νέα ηχητικά εδάφη, χάρη στο εύρος των ταλαντούχων καλλιτεχνών που συμμετέχουν στο άλμπουμ, μεταξύ των οποίων οι Bruce Springsteen, Eddie Vedder, Bring Me The Horizon, Mike Posner, Chris Stapleton και Damian Marley, μεταμορφώνοντας τον ήχο του.

Με την κιθάρα του να πρωτοστατεί, συνεχίζει να δημιουργεί δυναμικά κράματα διαφορετικών μουσικών ειδών.

Ο Tom Morello δήλωσε σχετικά με το άλμπουμ: «Η δημιουργία αυτού του άλμπουμ ήταν μια σανίδα σωτηρίας κατά τη διάρκεια μιας δύσκολης περιόδου. Η δημιουργία μιας παγκόσμιας συνομοταξίας φίλων του rock’n’roll δι’ αλληλογραφίας μαζί με απίστευτα και διαφορετικά ταλέντα με κράτησε πραγματικά σε εγρήγορση και με βοήθησε να εξελιχθώ ως καλλιτέχνης και κιθαρίστας. Ηχογράφησα όλα τα μέρη της κιθάρας μου σε συνθήκες απομόνωσης και νιώθω υπέροχα τώρα που κυκλοφορώ αυτά τα τραγούδια και επιβάλλω το νεότερο κεφάλαιο του παράξενου παιξίματός μου στην κιθάρα σε ένα ανυποψίαστο κοινό».

Το «The Atlas Underground Fire», όπως τονίζει ο Tom Morello, είναι ξεκάθαρο υποπροϊόν των πολύ σκοτεινών και απαιτητικών ημερών της πανδημίας.

Έχοντας ηχογραφήσει τις κιθάρες στο τηλέφωνό του, δημιούργησε το άλμπουμ στο στούντιο του σπιτιού του στο Λος Άντζελες, καθώς παράλληλα αντάλλαζε αρχεία με τους συνεργάτες του σε όλο τον κόσμο.

«Κατά τη διάρκεια του lockdown δεν είχα πρόσβαση σε ηχολήπτη, οπότε έπρεπε να ηχογραφήσω όλα τα μέρη της κιθάρας στο voice memo του τηλεφώνου μου. Φαινόταν σαν μια εξωφρενική ιδέα, αλλά είχε ως αποτέλεσμα να αναπτυχθεί μια ελευθερία στη δημιουργικότητα, καθώς δεν μπορούσα να σκεφτώ υπερβολικά κανένα από τα μέρη της κιθάρας και έπρεπε απλώς να εμπιστευτώ το ένστικτό μου», εξήγησε.

Και ενώ ο Tom Morello θεωρείται ως ένας από τους μεγαλύτερους ακτιβιστές σε θέματα κοινωνικής δικαιοσύνης στον κόσμο, έχοντας γράψει τραγούδια που έγιναν γρήγορα μανιφέστα, τόνισε ότι η πανδημία του έδωσε την ελευθερία να ακολουθήσει σε αυτό το άλμπουμ τα συναισθήματα και το άγχος της εποχής.

«Αυτός ο δίσκος ήταν μια σανίδα σωτηρίας σε μια δύσκολη περίοδο και μου επέτρεψε να βρω νέους τρόπους να δημιουργήσω νέες παγκόσμιες καλλιτεχνικές συνδέσεις, οι οποίες βοήθησαν να μετατραπεί μια περίοδος φόβου και άγχους σε μια εποχή μουσικής έκφρασης και ροκ μουσικής», περιγράφει.

Σίγουρα, ο Tom Morello δεν έχει σταματήσει τα μανιφέστα κοινωνικής δικαιοσύνης και πολλά από αυτά τα θέματα εντοπίζονται στο «The Atlas Underground Fire», ωστόσο οι ασυνήθιστες εποχές δημιούργησαν ένα εντελώς μοναδικό άλμπουμ.

