Tom Morello, Bruce Springsteen και Eddie Vedder διασκευάζουν το «Highway To Hell» των AC/DC

Τρία μεγαθήρια της rock μουσικής ενώνουν τις δυνάμεις τους.

Ο Tom Morello επιστράτευσε τον Bruce Springsteen και τον Eddie Vedder των Pearl Jam σε μια φλογερή εκτέλεση του «Highway To Hell» των AC/DC, που αποτελεί το πρώτο single από το επερχόμενο σόλο άλμπουμ του κιθαρίστα των Rage Against The Machine, με τίτλο «The Atlas Underground Fire».

«Η δική μας εκδοχή του “Highway To Hell” αποτίει φόρο τιμής στους AC/DC, αλλά με τον Bruce Springsteen και τον Eddie Vedder, φέρνει αυτό το θρυλικό τραγούδι στο μέλλον», δήλωσε ο Tom Morello.

«Ένα από τα μεγαλύτερα rock & roll τραγούδια όλων των εποχών το οποίο το τραγουδούν δύο από τους μεγαλύτερους rock & roll τραγουδιστές όλων των εποχών. Και μετά ρίχνω ένα σόλο κιθάρας που σκίζει. Ευχαριστώ και καληνύχτα», πρόσθεσε.

Πολύ πριν ηχογραφήσουν το τραγούδι στο στούντιο, η τριάδα είχε παρουσιάσει την κλασική επιτυχία των AC/DC σε μια συναυλία του Bruce Springsteen και της E Street Band στη Μελβούρνη της Αυστραλίας τον Φεβρουάριο του 2014.

Ο Eddie Vedder των Pearl Jam έκανε μια εμφάνιση – έκπληξη στη σκηνή κατά τη διάρκεια της συναυλίας, ενώ ο Tom Morello, ένας μακροχρόνιος συνεργάτης του Bruce Springsteen που είχε συμμετάσχει μάλιστα στο τραγούδι «The Ghost Of Tom Joad» του 1995, αποτέλεσε προσωρινό μέλος της E Street Band στην περιοδεία, καθώς ο Stevie Van Zandt απουσίαζε για τα γυρίσματα της τηλεοπτικής σειράς του «Lilyhammer».

Στο άλμπουμ «The Atlas Underground Fire» του Tom Morello, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 15 Οκτωβρίου, είναι επίσης καλεσμένοι καλλιτέχνες όπως οι Chris Stapleton, Damian Marley, Bring Me the Horizon, Phantogram, Mike Posner και άλλοι.

Το άλμπουμ ηχογραφήθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, με τον Tom Morello να ξεκινάει πρώτα τα κομμάτια στο στούντιό του στο Λος Άντζελες, πριν στείλει τα riff στους συνεργάτες του σε όλο τον κόσμο.

«Κατά τη διάρκεια του lockdown δεν είχα πρόσβαση σε ηχολήπτη, οπότε έπρεπε να ηχογραφήσω όλα τα μέρη της κιθάρας στο τηλέφωνό μου. Φαινόταν εξωφρενική ιδέα, αλλά οδήγησε σε μια ελευθερία στη δημιουργικότητα, καθώς δεν μπορούσα να υπεραναλύσω κανένα από τα μέρη της κιθάρας και απλώς έπρεπε να εμπιστευτώ το ένστικτό μου», είπε ο Tom Morello για τη δημιουργία του άλμπουμ.

«Αυτός ο δίσκος ήταν μία σανίδα σωτηρίας σε μία δύσκολη περίοδο που μου επέτρεψε να βρω νέους τρόπους σύνδεσης με άλλους καλλιτέχνες σε όλο τον κόσμο, το οποίο βοήθησε να μετατραπεί η περίοδος του φόβου και του άγχους σε μια περίοδο μουσικής έκφρασης και rock τραγουδιών», εξήγησε.

Το tracklist του «The Atlas Underground Fire»

1. Harlem Hellfighter

2. Highway to Hell (featuring Bruce Springsteen and Eddie Vedder)

3. Let’s Get the Party Started (featuring Bring Me The Horizon)

4. Driving to Texas (featuring Phantogram)

5. The War Inside (featuring Chris Stapleton)

6. Hold the Line (featuring grandson)

7. Naraka (featuring Mike Posner)

8. The Achilles List (featuring Damian Marley)

9. Night Witch (featuring phem)

10. Charmed I’m Sure (featuring Protohype)

11. Save Our Souls (featuring Dennis Lyxzén of Refused)

12. On the Shore of Eternity (featuring Sama’ Abdulhadi)