Ο Tom Morello έγινε Ιταλός πολίτης – Του αποδόθηκε τιμητικά η υπηκοότητα

Οι πρόγονοι του Tom Morello έφυγαν από την Ιταλία πριν από 150 χρόνια.

Ο Tom Morello τιμήθηκε στην πατρίδα των προγόνων του, το Pratiglione της Ιταλίας, όπου του αποδόθηκε τιμητικά η ιταλική ιθαγένεια και το κλειδί της πόλης.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 23 Ιουλίου, με τον δήμαρχο του Pratiglione, Giovanni Trucano, να απονέμει την τιμητική υπηκοότητα στον κιθαρίστα των Rage Against The Machine σε αναγνώριση της κληρονομιάς του Pratiglione.

Ο προ-προ-προπαππούς του Tom Morello, Carlo, έφυγε από το Pratiglione για τις Ηνωμένες Πολιτείες πριν από περίπου 150 χρόνια.

Ο Tom Morello μοιράστηκε την είδηση με μια ανάρτησή τους στο Instagram, γράφοντας: «Μόλις έγινα επίτιμος Ιταλός πολίτης και πήρα το κλειδί της πόλης της πατρογονικής γενέτειρας των Morello, του Pratiglione της Ιταλίας!».

«Οι μπάντες που έπαιξαν! Τα παιδιά ξεφάντωσαν! Δεκάδες ξαδέρφια των Morello γιόρτασαν! Ο δήμαρχος φόρεσε μπλε! Ένα φανταστικό άγαλμα κιθάρας στήθηκε στην πλατεία της πόλης δίπλα στο μνημείο των τοπικών παρτιζάνων που έχασαν τη ζωή τους πολεμώντας τους Ναζί! Grazie, Pratiglione!», πρόσθεσε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Tom Morello (@tommorello)

Νωρίτερα φέτος, ο Tom Morello συνεργάστηκε με το εξαιρετικά δημοφιλές ιταλικό συγκρότημα των Måneskin, προσθέτοντας τη χαρακτηριστική κιθάρα του στο τραγούδι τους «Gossip».

«Είμαι πολύ υπερήφανος για την ιταλική κληρονομιά μου. Πάντα ένιωθα μια πολύ ισχυρή σύνδεση με αυτή τη χώρα», δήλωσε ο Tom Morello για τη συνεργασία με τους Måneskin σε συνέντευξή του στο Rolling Stone.

Ο Tom Morello είναι ιδρυτικό μέλος και κιθαρίστας των ροκ συγκροτημάτων Rage Against The Machine και Audioslave. Τα δύο συγκροτήματα έχουν κερδίσει πολυάριθμα βραβεία Grammy και έχουν πραγματοποιήσει πωλήσεις άνω των 30 εκατομμυρίων άλμπουμ παγκοσμίως.

Επίσης, έχει κερδίσει την αναγνώριση ως σόλο καλλιτέχνης με το όνομα The Nightwatchman.

Καταξιωμένος ως αριστοτέχνης της ηλεκτρικής κιθάρας με μοναδική χροιά, ο Tom Morello ανακηρύχθηκε ένας από τους «100 μεγαλύτερους κιθαρίστες όλων των εποχών» από το Rolling Stone.

Ο Tom Morello αποφοίτησε με άριστα από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ με ειδίκευση στις πολιτικές επιστήμες και ασχολείται με τον πολιτικό ακτιβισμό καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του.

Μαζί με τον Serj Tankian των System Of A Down, ο Tom Morello ίδρυσε την Axis Of Justice, μια οργάνωση που έχει ως στόχο να φέρνει σε επαφή μουσικούς, μουσικόφιλους και λαϊκές πολιτικές οργανώσεις για να αγωνιστούν για την κοινωνική δικαιοσύνη.