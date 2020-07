Tom Morello και Dan Reynolds συνεργάζονται στο single «Stand Up»

Ο Tom Morello ένωσε δυνάμεις με μια ομάδα εκλεκτών καλλιτεχνών.

Ο θρυλικός κιθαρίστας Tom Morello, συνιδρυτής των συγκροτημάτων Rage Against The Machine, Audioslave και Prophets Of Rage, κυκλοφορεί ένα νέο τραγούδι διαμαρτυρίας με τον τίτλο «Stand Up».

Στο τραγούδι συμμετέχουν ο τραγουδιστής Dan Reynolds των Imagine Dragons, ο παραγωγός The Bloody Beetroots και η τραγουδίστρια Shea Diamond.

Οι στίχοι του «Stand Up» επικεντρώνονται στο ρατσισμό και στην αστυνομική βία.

«Μεγάλωσα στη μικροσκοπική, αμιγώς λευκή, ύπουλα συντηρητική πόλη του Libertyville στο Ιλινόι», λέει ο Tom Morello. «Όταν ήμουν παιδί, κάποιος κρέμασε μια θηλιά στο γκαράζ της οικογένειάς μου, υπήρχε περιστασιακή χρήσης της λέξης “αράπης” κ.λπ. κ.λπ», θυμάται.

Να σημειωθεί ότι η θηλιά θεωρείται σύμβολο μίσους και παραπέμπει στις εκτελέσεις δια απαγχονισμού των Αφροαμερικανών στο σκοτεινό παρελθόν της ρατσιστικής βίας στις ΗΠΑ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Tom Morello (@tommorello) στις 3 Ιούλ, 2020 στις 12:14 μμ PDT

«Στις 6 Ιουνίου φέτος πραγματοποιήθηκε στην ίδια πόλη διαδήλωση και πορεία του Black Lives Matter που προσέλκυσε πάνω από 1.000 άτομα. Φαίνεται ότι οι εποχές αλλάζουν», συνεχίζει ο Tom Morello.

«Ένιωσα τόση πολλή έμπνευση εκείνο το βράδυ και προσέγγισα τον Dan από τους Imagine Dragons. Ο The Bloody Beetroots και εγώ είχαμε δημιουργήσει ένα τραγούδι – ράπισμα και μέσα σε 24 ώρες ο Dan είχε στείλει τα φωνητικά. Καλέσαμε στο τραγούδι και τη Shea Diamond, μια μαύρη τρανσέξουαλ γυναίκα με μακρά ιστορία ακτιβισμού, και ο συνασπισμός συμπληρώθηκε», περιγράφει.

Τα έσοδα από το single «Stand Out» θα διατεθούν στις οργανώσεις NAACP, Know Your Rights Camp, Southern Poverty Law Center και Marsha P Johnson Institute.

Επίσης οι KIDinaKORNER / Interscope Records, από τις οποίες κυκλοφορεί το τραγούδι, θα δωρίσουν για τα επόμενα τρία έτη ποσό ίσο με τα απολαβές των καλλιτεχνών από τα streams του «Stand Out».