Ο Tom Grennan επιστρέφει με το νέο single «Remind Me»

Ο Tom Grennan κυκλοφορεί το νέο εντυπωσιακό single «Remind Me».

Το εκρηκτικό τραγούδι, το οποίο ηχογραφήθηκε στο βορειοδυτικό Λονδίνο με τον LostBoy (Griff, Anne-Marie, Dua Lipa), ανοίγει την αυλαία σε μία χρονιά που προμηνύεται εκπληκτική για τον ανερχόμενο σταρ.

Ο Tom Grennan έχει στο ενεργητικό του δύο πλατινένια singles που ανέβηκαν στο Top 10, ένα άλμπουμ που κατέκτησε το νούμερο ένα στο Ηνωμένο Βασίλειο, δύο υποψηφιότητες για BRIT Award, πωλήσεις 100.000 εισιτηρίων και πάνω από ένα δισεκατομμύριο streams.

Το νέο τραγούδι του είναι μία τολμηρή καλλιτεχνική δήλωση και μία έξαρση δημιουργικής ενέργειας.

Το «Remind Me», που φτάνει με κρότο, αποτυπώνει την ανανεωμένη στάση του Tom Grennan και την ευγνωμοσύνη του για τους ανθρώπους της ζωής του, καθώς και τη μαγεία μίας τυχαίας επανασύνδεσης.

Ο Tom Grennan δήλωσε για το «Remind Me»: «Ήθελα να γράψω ένα τραγούδι που να μου θυμίζει μία στιγμή όπου συνειδητοποίησα ότι είχα εγκαταλείψει κάτι που πραγματικά έκανε τη διαφορά στη ζωή μου – με την καλή έννοια. Μιλάει για την επανασύνδεση».

«Είναι αυτό το συναίσθημα που έχεις όταν βρίσκεσαι στην κορυφή της διαδρομής με το τρενάκι του τρόμου και λες: αυτό είναι το καλύτερο συναίσθημα», πρόσθεσε.

Honestly, releasing music really reminds me how much love you lot have 🌼 blown away by the response and the support of the new single… this new adventure is looking bright and it’s only just the start ⚡️ https://t.co/BmEc5xPLHZ pic.twitter.com/LwXNDCYXQr

— Tom Grennan (@Tom_Grennan) March 20, 2022