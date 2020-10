Ο Tom DeLonge των Blink-182 θα σκηνοθετήσει ταινία για τα UFOs

«Αυτή η ιστορία είναι συνδυασμένη με την εμμονή μου με τις θολές γραμμές μεταξύ επιστήμης και επιστημονικής φαντασίας», δηλώνει ο Tom DeLonge.

Ο πρώην αρχηγός των Blink-182, Tom DeLonge, θα κάνει το σκηνοθετικό του ντεμπούτο με μια sci-fi ταινία με τίτλο «Monsters of California».

Ο Tom DeLonge γνωστός για το ενδιαφέρον του για τα UFOs, συνυπογράφει επίσης το πρωτότυπο σενάριο με τον Ian Miller. Ο ροκ σταρ θα είναι και παραγωγός της ταινίας και θα γράψει και πρωτότυπη μουσική για την επένδυσή της.

Το φιλμ «Monsters of California» είναι μια ιστορία ενηλικίωσης που ακολουθεί μια ομάδα εφήβων καθώς αναζητούν νόημα πίσω από μια σειρά μυστηριωδών, παραφυσικών γεγονότων στο Λος Άντζελες.

Στην ταινία θα πρωταγωνιστήσουν οι Richard Kind («Curb Your Enthusiasm»), Casper Van Dien («Starship Troopers»), Arianne Zucker («Days of Our Lives»), Gabrielle Haugh («13 Reasons Why»), Camille Kostek («I Feel Pretty”) και οι πρωτοεμφανιζόμενοι Jack Samson, Jared Scott και Jack Lancaster.

«Η ιστορία αυτή εκτυλίσσεται στα όνειρά μου εδώ και δεκαετίες. Αντιπροσωπεύει όλες τις πτυχές της περίεργης ύπαρξής μου, συμπεριλαμβανομένων των χρόνων που μεγάλωσα σε ένα προάστιο του Σαν Ντιέγκο ως έφηβος skateboarder. Είχα μια σφιχτή ομάδα φίλων που δεν έχανε ποτέ την ευκαιρία να νευριάζει τους ανθρώπους και με έκανε να γελάω τόσο πολύ μέχρι δακρύων», ανέφερε ο Tom DeLonge σε δήλωσή του στο Deadline.

«Η συντροφικότητα, η περιέργεια, η ανησυχία και ο σεβασμός είναι όλα όσα με οδήγησαν στους Blink-182 και αυτή η ιστορία είναι συνδυασμένη με την εμμονή μου με τις θολές γραμμές μεταξύ επιστήμης και επιστημονικής φαντασίας», πρόσθεσε ο συνιδρυτής και πρώην τραγουδιστής και κιθαρίστας του punk – rock συγκροτήματος.

Ο Αμερικανός μουσικός, τραγουδιστής – τραγουδοποιός, ηθοποιός, συγγραφέας και σκηνοθέτης, ο οποίος ανακηρύχθηκε Ερευνητής UFO του Έτους 2017, αποχώρησε από τους Blink-182 το 2014.

Στο παρελθόν κέρδισε το βραβείο Καλύτερης Ταινίας Animation Μικρού Μήκους στο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους του Τορόντο για το «Poet Anderson».

Το ενδιαφέρον του Tom DeLonge για τα παραφυσικά φαινόμενα και τα UFOs έχει τεκμηριωθεί ευρέως μετά την αποχώρησή του από το συγκρότημα.

Έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον του Τύπου τα τελευταία χρόνια λόγω της εμμονικής του σταυροφορίας να αποδείξει ότι υπάρχουν εξωγήινοι.

Το πάθος του για τα UFOs δεν είναι επιζήμιο για την καριέρα του: ανέλαβε την παραγωγή στο ντοκιμαντέρ του «Unidentified: Inside America’s UFO Investigation» του History Channel και είναι συνιδρυτής του οργανισμού «To the Stars Academy of Arts and Sciences», που ερευνά μη αναγνωρισμένα εναέρια φαινόμενα.

Τον περασμένο Απρίλιο το αμερικανικό Πεντάγωνο έδωσε στη δημοσιότητα τρία βίντεο στα οποία φαίνονται Αμερικανοί πιλότοι να αντικρίζουν «μη αναγνωρισμένα ιπτάμενα αντικείμενα». Το ένα από τα βίντεο είχε δημοσιοποιηθεί από τον οργανισμό «To the Stars Academy of Arts and Science».