Ο Tobias Forge θεωρεί «καλό πράγμα» το διαδικτυακό μίσος κατά των Ghost

«Συνεχίστε να μιλάτε, είναι εντελώς διασκεδαστικό».

Ο Tobias Forge των Ghost ρωτήθηκε αν θυμώνει ή αν γελάει όταν ο κόσμος προσπαθεί να καταλάβει σε ποια ακριβώς κατηγορία να εντάξει το συγκρότημά του.

«Όχι, σίγουρα δεν θυμώνω. Αυτό δεν είναι το πρόβλημά μου, πραγματικά. Δεν έχω πρόβλημα με τους ανθρώπους που έχουν πρόβλημα με αυτό», είπε σε συνέντευξή του στο «Elliot In The Morning».

«Αν θέλω να γίνω ο πιο υπερ-θετικός άνθρωπος που έχει υπάρξει ποτέ και να βλέπω πάντα το ποτήρι μισογεμάτο… Τα περισσότερα πράγματα σήμερα μετριούνται με βάση τη δραστηριότητα – δραστηριότητα στο Spotify, δραστηριότητα στο διαδίκτυο, οτιδήποτε – σε αντίθεση με 30 χρόνια πριν, όταν ήταν οι πωλήσεις. Η πώληση ενός δίσκου ήταν μία μονάδα και αυτό μετρούσε», συνέχισε.

«Αλλά σήμερα τα πάντα έχουν να κάνουν με το περιεχόμενο και τη δραστηριότητα», σημείωσε ο Tobias Forge.

«Ένα πράγμα που οι άνθρωποι, ειδικά αυτοί που δεν συζητούν πραγματικά για το πόσο καλοί πιστεύουν ότι είμαστε, αλλά για το πόσο κακοί πιστεύουν ότι είμαστε, αυτό αυξάνει τη δραστηριότητα. Οπότε είναι πραγματικά καλό πράγμα. [Γέλια] Οπότε συνεχίστε να μιλάτε. Όλα καλά. Είναι εντελώς διασκεδαστικό», είπε.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, οι Ghost εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στην πορεία τους στο Top 40 των charts στο Ηνωμένο Βασίλειο με το τραγούδι «Mary On A Cross» του 2019, το οποίο έγινε ξανά δημοφιλές όταν ένας χρήστης του TikTok χρησιμοποίησε μία επιβραδυμένη έκδοσή του για να επενδύσει ένα σύντομο βίντεο για τη σειρά «Stranger Things» του Netflix.

Το hashtag «Mary On The Cross» συγκέντρωσε στη συνέχεια πάνω από ένα δισεκατομμύριο προβολές στο TikTok και το τραγούδι χρησιμοποιήθηκε ως soundtrack σε δεκάδες χιλιάδες βίντεο στην πλατφόρμα. Οι Ghost κυκλοφόρησαν επίσημα την επιβραδυμένη έκδοση του «Mary On A Cross».

Τον Μάρτιο, οι Ghost κυκλοφόρησαν το πέμπτο άλμπουμ τους, «Impera», το οποίο σημείωσε πωλήσεις ισοδύναμες των 70.000 μονάδες άλμπουμ στις ΗΠΑ την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του και έκανε ντεμπούτο στο Νο. 2 του Billboard 200.

Το «Impera» είναι το τρίτο άλμπουμ του σουηδικού συγκροτήματος που ανεβαίνει στο Top 10 του συγκεκριμένου chart και το πέμπτο άλμπουμ τους που εμφανίζεται στο Top 40.

Επίσης, το νέο άλμπουμ των Ghost κατέλαβε το Νο. 1 στη Γερμανία και στη Σουηδία, το Νο. 2 στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ολλανδία, το Βέλγιο και τη Νορβηγία, το Νο. 3 στην Αυστραλία, το Νο. 5 στη Γαλλία και την Ιρλανδία και το Νο. 20 στην Ιταλία.