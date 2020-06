Το θρυλικό «The Ed Sullivan Show» διαθέσιμο για streaming

Το «The Ed Sullivan Show» είναι η εκπομπή στην οποία έκαναν το ντεμπούτο τους στην αμερικανική τηλεόραση εμβληματικά ονόματα όπως οι Beatles και πολλοί άλλοι.

Για πρώτη φορά στιγμιότυπα καλλιτεχνών από εμφανίσεις τους στο ιστορικό τηλεοπτικό show «The Ed Sullivan Show» είναι διαθέσιμα για streaming σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Χιλιάδες live τηλεοπτικές εμφανίσεις από θρύλους της μουσικής σκηνής αλλά και από το χώρο των αθλημάτων, του κινηματογράφου, του χορού κ.ά. θα δημοσιεύονται σε καθημερινή βάση.

Στα πρώτα videos που θα αναρτώνται συμπεριλαμβάνονται μουσικοί θρύλοι όπως οι Diana Ross & The Supremes, Four Tops, Gladys Knight & The Pips, Marvin Gaye, Neil Diamond, Smokey Robinson & The Miracles, The Beach Boys, The Jackson 5, The Supremes και οι The Temptations.

Έχουν περάσει σχεδόν 50 χρόνια από την ημέρα (6 Ιουνίου 1971) που έριξε αυλαία το ιστορικό show και σήμερα η Universal Music Enterprises κατόπιν συμφωνίας με τη SOFA Entertainment αναπολεί την επιτυχία του «The Ed Sullivan Show» και ξεκινά να δημοσιεύει στο επίσημο κανάλι του δημοφιλούς show στο YouTube όλες τις μουσικές εμφανίσεις των καλλιτεχνών που πέρασαν από την επιτυχημένη εκπομπή.

Σε καθημερινή βάση θα γίνεται πρεμιέρα ενός video από τα χιλιάδες του καταλόγου του τηλεοπτικού show. Το σχετικό video θα είναι διαθέσιμο τόσο στο YouTube όσο και στην ιστοσελίδα EdSullivan.com.

Superstars όπως οι Elvis Presley, Stevie Wonder , The Beach Boys, The Beatles, The Jackson 5, The Mamas and the Papas, The Supremes, & The Rolling Stones είναι κάποιοι από τους μουσικούς guests της εκπομπής που θα συναντήσουμε στα video που θα δημοσιεύονται.

Για πολλούς η εμφάνισή τους «The Ed Sullivan Show» ήταν σημείο αναφοράς. Το τηλεοπτικό show είχε τη δύναμη και επιρροή να προτείνει, να αναδείξει και να προωθήσει καλλιτέχνες.