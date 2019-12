Το θρυλικό «Last Christmas» των Wham! γίνεται 35 ετών

Το «Last Christmas» αποτελεί αναμφισβήτητα ένα από τα σπουδαιότερα χριστουγεννιάτικα τραγούδια.

Με αφορμή την 35η επέτειο της κυκλοφορίας ενός από των σπουδαιότερων χριστουγεννιάτικων τραγουδιών όλων των εποχών, η Panik Records και η Sony Music κυκλοφορούν στις 13 Δεκεμβρίου μία περιορισμένη έκδοση του πρωτότυπου single «Last Christmas» των Wham! σε συλλεκτικό άσπρο βινύλιο.

Το τραγούδι κυκλοφόρησε το Δεκέμβριο του 1984 σε ένα διπλό A side με το τραγούδι «Everything She Wants» και έφτασε στο Νο. 2 των charts, καθώς εκείνη την χρονιά νικήθηκε από το φιλανθρωπικό «Do They Know It’s Christmas», στο οποίο συμμετείχε επίσης ο George Michael.

Το «Last Christmas» είναι το τραγούδι με τις περισσότερες πωλήσεις στα χρονικά που δεν έχει φτάσει ποτέ στο Νο. 1 του βρετανικού chart.

Παρόλα αυτά κάθε χρόνο από το 2007 εμφανίζεται στην κατάταξη και έχει φτάσει ξανά στο Νο. 2 το 2017.

Στα 35 χρόνια ζωής του, η δημοσιότητα του τραγουδιού έχει αυξηθεί και έχει περάσει σε πολλές νέες γενιές με αμέτρητες επανεκτελέσεις από καλλιτέχνες όπως η Taylor Swift, οι The XX και η Ariana Grande.

Η κυκλοφορία του limited edition βινυλίου συμπίπτει με την πρεμιέρα της ταινίας «Last Christmas», της οποίας το soundtrack περιλαμβάνει το ομότιτλο τραγούδι καθώς και δύο ακόμα αγαπημένα τραγούδια των Wham! και 12 τραγούδια από τη σόλο καριέρα του George Michael.

Μαζί με το συλλεκτικό βινύλιο 7’’, οι fans μπορούν να περιμένουν και την επανακυκλοφορία του επίσημου βίντεο του «Last Christmas», που έχει αναβαθμιστεί σε 4K από τον αρχικό σκηνοθέτη του, Andy Morahan.

Το βίντεο για το χριστουγεννιάτικο smash hit γυρίστηκε το Νοέμβριο του 1984 στην Ελβετία.

Μόνο στη Μεγάλη Βρετανία, το «Last Christmas» μετρά 1,9 εκατομμύρια φυσικές πωλήσεις και downloads και 2,8 εκατομμύρια συνολικές πωλήσεις.